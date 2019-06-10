ЦТ в Беларуси: сегодня сдают белорусский

Централизованное тестирование началось в Беларуси 11 июня. В этот день проходит экзамен по белорусскому языку.

Тесты на мове будут сдавать более 22 тысяч выпускников, начало – в 11:00.

В Республиканском институте контроля знаний напоминают, что прийти на ЦТ следует не позднее чем за 30 минут до экзамена.

С собой нужно иметь пропуск, паспорт (или другое удостоверение личности), гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, калькулятор (только на тесты по химии и физике).

Пропуск должен быть с печатью вуза, в котором проходит ЦТ, подписью уполномоченного представителя пункта регистрации. В обратном случае пропуск будет считаться незарегистрированным. Если пропуск потеряли, выдается дубликат.

Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета педагогических тестов, в аудиторию не допускается.