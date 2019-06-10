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ЦТ в Беларуси: сегодня сдают белорусский

11.06.2019 08:21 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Централизованное тестирование началось в Беларуси 11 июня. В этот день проходит экзамен по белорусскому языку.

Тесты на мове решили сдавать более 22 тысяч выпускников, начало – в 11:00. В Минске открыто 12 пунктов для проведения ЦТ, всего по Беларуси их 40.

В Республиканском институте контроля знаний напоминают, что прийти на ЦТ следует не позднее чем за 30 минут до испытаний.

С собой нужно иметь пропуск, паспорт (или другое удостоверение личности), гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, калькулятор (только на тесты по химии и физике).

Пропуск должен быть с печатью вуза, в котором проходит ЦТ, подписью уполномоченного представителя пункта регистрации. В обратном случае пропуск будет считаться незарегистрированным. Если пропуск потеряли, выдается дубликат.

Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета педагогических тестов, в аудиторию не допускается.

Дальнейшие тесты будут проходить в следующем порядке:

  • 13 июня – русский язык
  • 15 июня – обществоведение
  • 17 июня – математика
  • 19 июня – биология
  • 21 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)
  • 23 июня – химия
  • 25 июня – физика
  • 27 июня – история Беларуси
  • 29 июня – география
  • 1 июля – всемирная история (новейшее время).

Результаты тестирования будут известны в течение 10 дней после сдачи.

 
Теги: Минск
 
 
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Централизованное тестирование началось в Беларуси 11 июня. В этот день проходит экзамен по белорусскому языку. Тесты на мове будут сдавать более 22 тысяч...
 
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