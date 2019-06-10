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ЦТ в Беларуси: сегодня сдают белорусский
11.06.2019 08:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Централизованное тестирование началось в Беларуси 11 июня. В этот день проходит экзамен по белорусскому языку.
Тесты на мове решили сдавать более 22 тысяч выпускников, начало – в 11:00. В Минске открыто 12 пунктов для проведения ЦТ, всего по Беларуси их 40.
В Республиканском институте контроля знаний
С собой нужно иметь пропуск, паспорт (или другое удостоверение личности), гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, калькулятор (только на тесты по химии и физике).
Пропуск должен быть с печатью вуза, в котором проходит ЦТ, подписью уполномоченного представителя пункта регистрации. В обратном случае пропуск будет считаться незарегистрированным. Если пропуск потеряли, выдается дубликат.
Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета педагогических тестов, в аудиторию не допускается.
Дальнейшие тесты будут проходить в следующем порядке:
Результаты тестирования будут известны в течение 10 дней после сдачи.
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Централизованное тестирование началось в Беларуси 11 июня. В этот день проходит экзамен по белорусскому языку. Тесты на мове будут сдавать более 22 тысяч...
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