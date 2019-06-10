ЦТ в Беларуси: сегодня сдают белорусский

Централизованное тестирование началось в Беларуси 11 июня. В этот день проходит экзамен по белорусскому языку.

Тесты на мове решили сдавать более 22 тысяч выпускников, начало – в 11:00. В Минске открыто 12 пунктов для проведения ЦТ, всего по Беларуси их 40.

В Республиканском институте контроля знаний напоминают, что прийти на ЦТ следует не позднее чем за 30 минут до испытаний.

С собой нужно иметь пропуск, паспорт (или другое удостоверение личности), гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, калькулятор (только на тесты по химии и физике).

Пропуск должен быть с печатью вуза, в котором проходит ЦТ, подписью уполномоченного представителя пункта регистрации. В обратном случае пропуск будет считаться незарегистрированным. Если пропуск потеряли, выдается дубликат.

Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета педагогических тестов, в аудиторию не допускается.

Дальнейшие тесты будут проходить в следующем порядке:

13 июня – русский язык

15 июня – обществоведение

17 июня – математика

19 июня – биология

21 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

23 июня – химия

25 июня – физика

27 июня – история Беларуси

29 июня – география

1 июля – всемирная история (новейшее время).

Результаты тестирования будут известны в течение 10 дней после сдачи.