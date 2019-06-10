Летний Гродно: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно обещают жару — до +33 °C! Лучше всего в такую погоду пойти на пляж: около воды все-таки легче переносить такой зной, а купаться можно даже в самом центре города. TUT.BY подготовил летний гайд по гродненским местам отдыха.





Городской центральный пляж

Центральнее этого места отдыха в Гродно нет. Пляж на Мостовой неизменно пользуется популярностью у горожан. И это логично — он находится в старом городе, доехать до него достаточно просто. Кстати, центральная спасательная станция была построена здесь в 1895 году.









Плюсы: работают спасатели, есть «лягушатник» для маленьких отдыхающих, душ, фонтанчики с водой, навесы, лавочки и кабинки для переодеванием.

Минусы: нет тени, туалет — только под Старым мостом и платный. Нет выездной торговли, но завсегдатаи пляжа говорят, что в прошлые сезоны работал лоток с мороженым и напитками. Может быть, и в этом году он тоже появится. А еще здесь много людей, особенно в выходные.

Пляж в лесопарке в Лососно

Еще один популярный городской пляж — в лесопарке в Лососно. Здесь есть велосипедная дорожка и хороший подъезд для автомобилей. Несмотря на то, что данное место отдыха находится в городе, здесь достаточно тихо.









Плюсы: рядом лес, а значит есть тень, также здесь работает палатка с прохладительными напитками, есть душ, раздевалки, «лягушатник» для детей, прокат пляжного инвентаря, поле для пляжного футбола, туалет, беседки и мангалы.

Минусы: Много людей. Далеко ехать, если вы не житель ближайшего микрорайона.

Пляж в Пышках

Данный пляж всегда пользовался популярностью у гродненцев, но признанным городским он стал только четыре года назад. Тогда же здесь появились спасатели.





Плюсы: есть беседки, лавочки, фонтанчики с водой, спортивная площадка, работают спасатели, кабинки для переодевания, биотуалет. Рядом — лес.

Минусы: ближайшая торговая точка с едой — в километре от пляжа, до парковки — примерно такое же расстояние.

В Гродно также есть стихийный пляж в Румлевском парке. Однако это место, хоть и пользуется популярностью у горожан, не приспособлено для купания и достаточно опасно. Оборудовать здесь официальный пляж, а идея такая была, нельзя: сильное течение, фарватер судов у самого берега, крутой спуск к воде.

Если пляжи на Немане по каким-то причинам не устраивают, можно поехать на озеро Юбилейное.

Пляж на озере Юбилейном

Пляжа здесь два. Один песчаный, второй — травяной. В последние годы с инфраструктурой на озере стало лучше и веселее. Появились водные аттракционы и несколько точек с прохладительными напитками. Например, можно «побродить» по воде в специальных надувных шарах, взять на прокат лодку или катамаран, работает прокат и точка с прохладительными напитками. Есть то, чего нет на других пляжах, — теневые навесы. Несколько лет назад здесь установили новые турники, организовали площадки для игры в волейбол, баскетбол, а также детские игровые комплексы.











Плюсы: хорошая инфраструктура, много места, почти ручные лебеди, «лягушатник» для детей, души, раздевалки, навесы и лавочки. Работает спасательная станция. Спуск к воде пологий.

Минусы: всегда многолюдно, сложно добраться, если нет своего автомобиля (на Юбилейное ездит маршрутка, но по выходным она пользуется большим спросом). Часто озеро Юбилейное закрывает для купания санстанция.

Пляж на на базе отдыха «Привал»

Это самый новый пляж около Гродно. Он находится на левом берегу Немана. Здесь есть беседки и водный пирс для маломерных судов. Пока новое место отдыха только обустраивается, но сюда уже можно приезжать загорать. В скором времени здесь появится купальня для малышей. Зато рядом недавно открылся современный спортивный комплекс с теннисным кортом, площадками для баскетбола, пляжного футбола и волейбола. Здесь можно взять напрокат шезлонги (5 рублей за день), мяч (2 рубля в час), мяча для пляжного футбола (4 рубля в час) и комплект для игры в большой теннис (2 рубля в час).









Плюсы: чисто, малолюдно, есть вся инфраструктура — точки общепита, души, беседки.

Минусы: сложно добраться, если нет личного автотранспорта, платный вход на территорию базы отдыха (5 рублей — взрослый билет, 2,5 — детский, дети до трех лет — бесплатно).