ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве в жару будут раздавать питьевую воду

11.06.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пункт выдачи воды поставит «Красный крест» с 11 июня в Могилеве. Он будет находиться у торгового центра «Е-сити», где в будние дни проходят репетиции театрализованного представления ко Дню города, пишет mogilevnews.by. Еще один пункт выдачи воды будет передвигаться по городу в жаркие дни.

В палатке «Красного креста» у ТЦ «Е-сити» могут отдохнуть и попить все желающие. Волонтеры также будут консультировать, как вести себя в жару, при необходимости — оказывать помощь.

Пункт выдачи питьевой воды будет работать до конца недели, рассказали в «Красном Кресте».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один пункт выдачи будет стационарным, второй - мобильным.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пограничник, которого нашли мертвым в Браславском районе, застрелился из табельного оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика