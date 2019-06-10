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В Могилеве в жару будут раздавать питьевую воду
11.06.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пункт выдачи воды поставит «Красный крест» с 11 июня в Могилеве. Он будет находиться у торгового центра «Е-сити», где в будние дни проходят репетиции театрализованного представления ко Дню города,
В палатке «Красного креста» у ТЦ «Е-сити» могут отдохнуть и попить все желающие. Волонтеры также будут консультировать, как вести себя в жару, при необходимости — оказывать помощь.
Пункт выдачи питьевой воды будет работать до конца недели, рассказали в «Красном Кресте».
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