В Могилеве в жару будут раздавать питьевую воду

Источник материала: Tut.by

Пункт выдачи воды поставит «Красный крест» с 11 июня в Могилеве. Он будет находиться у торгового центра «Е-сити», где в будние дни проходят репетиции театрализованного представления ко Дню города, пишет mogilevnews.by. Еще один пункт выдачи воды будет передвигаться по городу в жаркие дни.

В палатке «Красного креста» у ТЦ «Е-сити» могут отдохнуть и попить все желающие. Волонтеры также будут консультировать, как вести себя в жару, при необходимости — оказывать помощь.

Пункт выдачи питьевой воды будет работать до конца недели, рассказали в «Красном Кресте».