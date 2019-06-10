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Пограничник, которого нашли мертвым в Браславском районе, застрелился из табельного оружия

11.06.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старший прапорщик, контрактник Полоцкого погранотряда, тело которого нашли 3 июня в Браславском районе, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на местные милицию и СК.


Погранзастава «Плюсы». Фото: «Браслаўская звязда»

3 июня в Браславский РОВД позвонил дежурный пограничной комендатуры «Опса». Он сообщил, что вблизи деревни Лапино обнаружили тело старшего техника погранзаставы «Плюсы».

Выяснилось, что пограничник покончил с собой выстрелом из табельного пистолета. Проводится проверка.

Мужчине было 40 лет, он жил в деревне Озеравцы Браславского района.

Напомним, ранее Полоцкий погранотряд сообщил, что 3 июня в Браславском районе обнаружили тело военнослужащего-контрактника без признаков жизни. Что именно с ним произошло, пресс-служба не уточняла.

Погранзастава «Плюсы» находится примерно в 25 км от Браслава. Подразделение на белорусско-латвийской границе действует около 14 лет.

 
 
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Мужчине было 40 лет, он жил в деревне Озеравцы Браславского района.
 
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