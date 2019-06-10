Столинское ДРСУ № 141 сообщает, что в связи с падением уровня воды в р. Горынь 10.06.2019 года открыто движение автотранспорта по автодороге Н-585 Бережное – Рубель.
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Открыто движение автотранспорта по автодороге Н-585 Бережное – Рубель
11.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
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Столинское ДРСУ № 141 сообщает, что в связи с падением уровня воды в р. Горынь 10.06.2019 года открыто движение автотранспорта
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