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Открыто движение автотранспорта по автодороге Н-585 Бережное – Рубель

11.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Открыто движение автотранспорта по автодороге Н-585 Бережное – Рубель
Столинское ДРСУ № 141 сообщает, что в связи с падением уровня воды в р. Горынь 10.06.2019 года открыто движение автотранспорта по автодороге Н-585 Бережное – Рубель.

 
 
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Столинское ДРСУ № 141 сообщает, что в связи с падением уровня воды в р. Горынь 10.06.2019 года открыто движение автотранспорта
 
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