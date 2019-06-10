В УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» изменились телефонные номера:
— главный врач – 7-77-01;
— приемная главного врача – 7-77-02;
— регистратура – 7-77-03;
— приемный покой – 7-77-04.
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В УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» изменились телефонные номера
11.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» изменились телефонные номера:
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В УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» изменились телефонные номера: - главный врач – 7-77-01; - приемная главного врача – 7-77-02; -...
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