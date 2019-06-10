Источник материала: Газета Авангард





В водоеме возле п. Красное Знамя утонул мужчина.

Несчастье произошло вчера, 10 июня в 22.45, на водоеме вблизи п. Красное Знамя. Начальник РОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун рассказал:

— Вечером 55-летняя женщина и её 31-летний сын шла мимо озера. В какой-то момент мать оступилась и упала в воду. Сын помог женщине выбраться из воды, но сам так и не смог выплыть. Жители одного из крайних домов поселка, к которым за помощью обратилась женщина, подняли тело мужчины со дна. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть.

Сын вместе с матерью проживал в п. Красное Знамя, работал в РУП «Белоруснефть-Особино». ОСВОД призывает граждан быть внимательными вблизи водоемов.