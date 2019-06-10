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В водоеме возле п. Красное Знамя утонул мужчина

11.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В водоеме возле п. Красное Знамя утонул мужчина

В водоеме возле п. Красное Знамя утонул мужчина.

Несчастье произошло вчера, 10 июня в 22.45, на водоеме вблизи п. Красное Знамя. Начальник РОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун рассказал:

 

— Вечером 55-летняя женщина и её 31-летний сын шла мимо озера. В какой-то момент мать оступилась и упала в воду. Сын помог женщине выбраться из воды, но сам так и не смог выплыть. Жители одного из крайних домов поселка, к которым за помощью обратилась женщина, подняли тело мужчины со дна. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть.

Сын вместе с матерью проживал в п. Красное Знамя, работал в РУП «Белоруснефть-Особино». ОСВОД призывает граждан быть внимательными вблизи водоемов.

 

 
 
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В водоеме возле п. Красное Знамя утонул мужчина. Несчастье произошло вчера, 10 июня в 22.45, на водоеме вблизи п. Красное Знамя. Начальник РОВД...
 
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