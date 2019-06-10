Обменялись опытом

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При встрече участников семинара директор центра культуры и досуга А.М. Ковтун начал своё выступление с основных сведений о дате введения в эксплуатацию здания, зоне культурного обслуживания, наполняемости клубных формирований, межведомственном сотрудничестве, о традиционных формах работы с населением, решении вопросов с трудовой дисциплиной, выполнением плана платных услуг. Присутствующих провели по кабинетам, где занимаются дети, заглянули в комнату досуга, «Белорусскую хатку», задержались в фойе второго этажа, где проводится обряд бракосочетания молодожёнов по авторскому сценарию.

Показательной стала для приглашённых зрителей конкурсная программа «Пускай на земле будет мир, будет дружба» в рамках районного смотра-конкурса детско-юношеского творчества «Славяночка-2019», посвящённого 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. В ней принимали участие в номинации «Конферанс» участницы кружка сценического мастерства «Аrt-Wоrd» Яна Ходасевич и Анастасия Дыко, Александра и Елизавета Гореликовы, участники кружка авторской песни «Пилигрим», молодёжная вокально-инструментальная группа «Менестрель-бэнд» в составе Ярослава Шарого, Ивана Крючка, Полины Лисюк, Анны Баско и Филиппа Иванова, вокалисты Ангелина Желанникова и трио «10+» (рук. Тамара Гаевская), руководители кружков Эльвира Князева, Олег Князев и Тамара Мартинчик. Чтецы Анна Ярош, Диана Казачёнок, Оксана Гайдук исполняли произведения белорусских классиков Якуба Коласа и Евдокии Лось, современных поэтов Лёли Богданович, Валерия Боева.

Итоги семинара-практикума подвела методист по клубной работе ГУК «Районный центр народного творчества» И.А.Лукъянюк.