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На улице Калиновского спасатели вытащили мужчину, который спасался от огня на балконе
11.06.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 11 июня горела квартира в многоэтажке по улице Калиновского в Минске. Двое человек было спасено, в том числе парень, который прятался от огня на балконе. Об этом
В 8.31 спасателям поступил звонок от очевидца, который заметил на балконе пятиэтажки по улице Калиновского, 38 кричащего человека. Из окон этажом ниже шел дым.
Оказалось, пожар случился в кухне и коридоре двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.
При помощи подъемника с балкона над горящей квартирой спасли 26-летнего парня. Из-за сильного задымления из соседней квартиры на том же этаже по лестнице в маске вывели на воздух 48-летнюю женщину (судя по кадрам, сама она спасла кота).
С четвертого этажа, где был пожар, эвакуировали еще двух человек. Причина возгорания пока выясняется. Огонь повредил имущество на площади 20 квадратных метров, квартира закопчена.
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Причину пожара еще выясняют.
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