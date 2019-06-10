|
В Гродно в автобусе на ходу лопнуло окно. Версия, что обстреляли, не подтвердилась
11.06.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в одном из автобусов на ходу лопнуло стекло. Сначала горожане подумали, что по окну кто-то выстрелил из пневматики, но милиция
Автобус ехал по проспекту Лебедева в областном центре. В районе «Химволокно» пассажиры услышали слабый хлопок и увидели лопнувшее стекло. Сообщили о произошедшем водителю, который сразу же остановил автобус.
Версия о том, что общественный транспорт был обстрелян из пневматического оружия, не подтвердилась.
Октябрьским РОВД проводится проверка, по результатам которой будет установлено, каким образом было повреждено стекло МАЗа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно в одном из автобусов на ходу лопнуло стекло. Сначала горожане подумали, что по окну кто-то выстрелил из пневматики, но милиция говорит, что такая версия не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)