В Гродно в автобусе на ходу лопнуло окно. Версия, что обстреляли, не подтвердилась

Источник материала: Tut.by

В Гродно в одном из автобусов на ходу лопнуло стекло. Сначала горожане подумали, что по окну кто-то выстрелил из пневматики, но милиция говорит , что эта версия не подтвердилась. По факту случившегося сейчас проводится проверка.



Фото: 015.by

Автобус ехал по проспекту Лебедева в областном центре. В районе «Химволокно» пассажиры услышали слабый хлопок и увидели лопнувшее стекло. Сообщили о произошедшем водителю, который сразу же остановил автобус.



Фото: 015.by

Версия о том, что общественный транспорт был обстрелян из пневматического оружия, не подтвердилась.

Октябрьским РОВД проводится проверка, по результатам которой будет установлено, каким образом было повреждено стекло МАЗа.