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В Гродно в автобусе на ходу лопнуло окно. Версия, что обстреляли, не подтвердилась

11.06.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в одном из автобусов на ходу лопнуло стекло. Сначала горожане подумали, что по окну кто-то выстрелил из пневматики, но милиция говорит, что эта версия не подтвердилась. По факту случившегося сейчас проводится проверка.


Фото: 015.by

Автобус ехал по проспекту Лебедева в областном центре. В районе «Химволокно» пассажиры услышали слабый хлопок и увидели лопнувшее стекло. Сообщили о произошедшем водителю, который сразу же остановил автобус.


Фото: 015.by

Версия о том, что общественный транспорт был обстрелян из пневматического оружия, не подтвердилась.

Октябрьским РОВД проводится проверка, по результатам которой будет установлено, каким образом было повреждено стекло МАЗа.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в одном из автобусов на ходу лопнуло стекло. Сначала горожане подумали, что по окну кто-то выстрелил из пневматики, но милиция говорит, что такая версия не...
 
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