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В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия

11.06.2019 11:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси укрепят потенциал Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Соответствующее проектное соглашение подписано сегодня в Минске между ГПК и Программой развития ООН. С правительством ФРГ ПРООН подписала соглашение о предоставлении средств для реализации проекта в размере $1,5 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект будет реализован в Беларуси в течение двух лет. Он призван способствовать повышению безопасности и стабильности в Восточной Европе посредством укрепления потенциала Госпогранкомитета в области противодействия незаконному перемещению легкого стрелкового оружия и боеприпасов через Государственную границу Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси укрепят потенциал Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Соответствующее проектное...
 
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