В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия

Источник материала: БелТА

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси укрепят потенциал Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Соответствующее проектное соглашение подписано сегодня в Минске между ГПК и Программой развития ООН. С правительством ФРГ ПРООН подписала соглашение о предоставлении средств для реализации проекта в размере $1,5 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект будет реализован в Беларуси в течение двух лет. Он призван способствовать повышению безопасности и стабильности в Восточной Европе посредством укрепления потенциала Госпогранкомитета в области противодействия незаконному перемещению легкого стрелкового оружия и боеприпасов через Государственную границу Беларуси.

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