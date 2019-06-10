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В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия
11.06.2019 11:38 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси укрепят потенциал Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Соответствующее проектное соглашение подписано сегодня в Минске между ГПК и Программой развития ООН. С правительством ФРГ ПРООН подписала соглашение о предоставлении средств для реализации проекта в размере $1,5 млн, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект будет реализован в Беларуси в течение двух лет. Он призван способствовать повышению безопасности и стабильности в Восточной Европе посредством укрепления потенциала Госпогранкомитета в области противодействия незаконному перемещению легкого стрелкового оружия и боеприпасов через Государственную границу Беларуси.
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В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси укрепят потенциал Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Соответствующее проектное...
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