Источник материала: БелТА

Фото БРСМ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустили сегодня совместный патриотический проект "Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный старт марафона символично состоялся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Участники марафона - активисты БРСМ, профсоюзный актив, молодые ученые, спортсмены, деятели культуры, представители Вооруженных Сил, органов и подразделений внутренних дел, отделов по чрезвычайным ситуациям, ветераны Великой Отечественной войны, выдающиеся жители регионов проедут дорогами освобождения Беларуси по маршруту: Минск - Барановичи - Брест - Пружаны - Гродно - Лида - Островец - Молодечно - Минск - Жодино - Бегомль - Витебск - Могилев - Гомель - Минская область (Курган Славы) - Минск.

Символическими акцентами марафона станут: функционирование мобильной экспозиции "Освобождение Беларуси", создание альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы", полотнища "Беларусь помнит!", проведение опен-эйров "Цветы Великой Победы" и открытых диалогов "Беларусь помнит!".

Началу марафона предшествовала большая поисково-исследовательская работа активистов БРСМ Комарина, Речицы, Бобруйска, Шклова, Орши, Полоцка, Островца, Лиды, Пинска, Дзержинска, Борисова, Солигорска и столицы по сбору, обобщению информации о белорусах-освободителях. Аналогичная работа проводится сегодня в каждом регионе страны.

"Важно, что вся исследовательская работа этого марафона началась еще 9 мая. Наши ребята в каждом регионе и уголке Беларуси искали свидетельства о своих дедах и прадедах, их фотографии, краткие биографии, в том числе изучали названия улиц, биографии Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Нам очень важно, чтобы вся эта память осталась у нас, поэтому мы изготавливаем огромное полотнище "Беларусь помнит!". Также по всей Беларуси мы провезем наш уникальный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

Планируется, что полотнище будет размером 6х12 м в виде флага Беларуси с вышитыми именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси. Полотнище презентуют 3 июля во время торжественного шествия. Во время марафона его участникам будут передаваться материалы для альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На его страницах будут представлены молодежь, их деды и прадеды из поколения победителей. Внести свой вклад в создание альбома может любой житель Беларуси. На 75 страницах разместятся фотографии самых уникальных героев. И полотнище, и альбом 3 июля будут переданы Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны.

/Будет дополнено/.-0-