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В Верхнедвинске выбрана самая творческая многодетная семья

11.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинске выбрана самая творческая многодетная семья

Самая  активная, творческая, креативная многодетная семья Верхнедвинщины — её  определял конкурс, проходивший в Центре культуры и народного творчества.

Организаторами выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, ТЦСОН и управление по труду, занятости и социальной защите. Конкурс состоялся во второй раз – очень уж понравилось выступление прошлогодних участников – столько талантливых, интересных и по-настоящему счастливых семей живёт в нашем районе!
Сегодня статус многодетной носят 273 семьи района. Три из них – Леонида и Яны Мацук из д. Боровка, Дмитрия и Валентины Хританович из Верхнедвинска и Максима и Оксаны Вайцель из аг. Борковичи – стали участниками конкурса.
У каждой семьи свои интересы, традиции, увлечения. И счастье тоже у каждой своё, только умноженное в три раза! Именно столько детей воспитывается в этих семьях.
В первом конкурсе «Наши ручки золотые» конкурсанты представили свои хобби, фотографии, рассказали о талантах каждого члена семьи.

В Верхнедвинске выбрана самая творческая многодетная семья
Семья Мацук, например, привезла картины, вышитые крестиком. Мама Яна освоила машинку для стрижки и теперь она — личный парикмахер для мужа и сына. Совсем недавно увлеклась работой с мехом – делает игрушки и одежду. Красивую меховую жилетку продемонстрировала дочь Аделина.
Хритановичи встречали гостей и членов жюри традиционными белорусскими блюдами. Каждый член семьи рассказал историю происхождения любимого рецепта — холодника, огурцов с мёдом, драников, бабки и даже белорусского варианта пиццы — смаженки. Всё это было не только красиво оформлено, но и предложено всем желающим. Семья, как оказалось, не только хлебосольная, но спортивная и творческая. Среди множества увлечений — восстановление генеалогического древа: в семейном альбоме хранятся старинные фотографии и документы.

В Верхнедвинске выбрана самая творческая многодетная семья
Угощением встречала и семья Вайцель. Результат умелых рук хозяйки – разнообразная выпечка и вязаные игрушки. Оксана предложила не только попробовать сладости на вкус, но и своими руками создать кулинарный шедевр — расписать пряники. Освоить это мастерство вызвался Виктор Ходорченко. Получилась настоящая красота!
Жюри пробовало и оценивало, а преодолеть волнение семьям помогали их группы поддержки.
Конкурс «Родовод» дал возможность конкурсантам подробнее рассказать о своих семьях, истории рода, обычаях и традициях. Листались семейные фотоальбомы и слайды, на снимках мелькали самые важные моменты: знакомство, свадьба, первые фото детей, увлечения и хобби каждого члена семьи.
Секрет семейного счастья – в чём он? На этот вопрос попросили ответить гостей – Геннадия и Аллу Переломовых. Полвека соединяют супругов семейные узы. Секрет надёжного брака, по их словам, — уверенность друг в друге, в том, что тебя любят и всегда ждут. Подарком для зрителей стала песня в их исполнении.

В Верхнедвинске выбрана самая творческая многодетная семья
Семья – это маленькая страна со своими традициями, порядками и устоями. О том, как живётся жителям этих стран, рассказали участники во время конкурса «Моя страна – моя семья».
И вот все конкурсные испытания позади. Остаётся дождаться вердикта жюри. Пока оно совещалось, хорошее настроение зрителей песенными и танцевальными номерами поддерживали артисты.
Председатель жюри — бывший начальник отдела ЗАГС райисполкома В. И. Криштопенко — поблагодарила семьи за участие: «То, что вы стоите на сцене, и есть победа. Главное, то, что в своих семьях вы храните самое важное – любовь, заботу, уважение и понимание».
Дипломом в номинации «Творим вместе» награждена семья Вайцель. Звание «Самая дружная семья» досталось семье Мацук. А Гран-при конкурса завоевала семья Хританович. Подарки и цветы конкурсантам предоставил отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома и районное объединение профсоюзов. Благодарностью зрителей стали громкие аплодисменты.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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