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Студенты из Камеруна играли в футбол на пляже в Могилеве. Один решил искупаться - и утонул
11.06.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 10 июня утонул иностранный студент, рассказали TUT.BY в областном управлении Следственного комитета. 24-летний гражданин одной из африканских стран играл с друзьями в футбол на пляже, потом пошел искупаться и не вынырнул.
Студент утонул в понедельник вечером на Гребеневском водохранилище, которое могилевчане называют Святым озером, уточнила официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович. С его родными связались по интернету и сообщили о случившемся.
Очевидцы рассказали TUT.BY, что утонувший мог быть нетрезв. В СК данных о состоянии студента пока нет, идет проверка, назначен ряд экспертиз.
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24-летний парень поиграл с друзьями в футбол, пошел искупаться и не вынырнул.
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