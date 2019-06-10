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Для успешной сдачи ЦТ созданы надлежащие условия - Петришенко

11.06.2019 11:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Для успешной сдачи ЦТ созданы надлежащие условия - Петришенко
Во время централизованного тестирования

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Государственной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний и учебными заведениями страны созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты смогли проявить свои знания и спокойно сдать ЦТ. Об этом заявил председатель госкомиссии, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Госкомиссией и всеми учебными заведениями созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты смогли проявить свои знания, не волнуясь ответить на вопросы в заданиях. Надеемся, что поступят наиболее достойные и серьезно мотивированные на получение высшего и среднего специального образования", - сказал Игорь Петришенко.

В этом году на ЦТ зарегистрировались почти 77 тыс. абитуриентов. Больше всего собирается сдавать русский язык и математику - около 64 тыс. и 42 тыс. соответственно. Наименьшее число абитуриентов зарегистрировано на китайский язык - их 30, а также испанский - 164. Всего в этом году можно сдать тестирование по 15 предметам.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Государственной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний и учебными заведениями...
 
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