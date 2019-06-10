Под Слонимом уничтожили идеальное для селфи маковое поле

Источник материала: Tut.by

Недалеко от деревни Тушевичи Слонимского района выросло целое поле диких маков. Идеальное место для селфи! Многие слонимчане поспешили воспользоваться возможностью сделать красивые фотосессии в красных и таких недолговечных цветах, ведь мак отцветает очень быстро, сообщает «Газета Слонимская».



Фото: gs.by

Правда, красивое поле просуществовало недолго, спустя пару дней после публикации об идеальном месте для селфи его запахали.



Фото: gs.by

Дело в том, что с 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории Беларуси проводится специальная программа «Мак», в рамках которой милиция выявляет и уничтожает посевы дикорастущего мака.













Милиция предупреждает: если вы заметили на территории своего огорода посевы мака или конопли, избавьтесь от растений — выращивание мака или конопли без цели сбыта наказывается крупным штрафом, а за выращивание растений с целью сбыта предусмотрена уголовная ответственность.