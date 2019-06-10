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Под Слонимом уничтожили идеальное для селфи маковое поле
11.06.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недалеко от деревни Тушевичи Слонимского района выросло целое поле диких маков. Идеальное место для селфи! Многие слонимчане поспешили воспользоваться возможностью сделать красивые фотосессии в красных и таких недолговечных цветах, ведь мак отцветает очень быстро,
Правда, красивое поле просуществовало недолго, спустя пару дней после публикации об идеальном месте для селфи его запахали.
Дело в том, что с 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории Беларуси проводится специальная программа «Мак», в рамках которой милиция выявляет и уничтожает посевы дикорастущего мака.
Милиция предупреждает: если вы заметили на территории своего огорода посевы мака или конопли, избавьтесь от растений — выращивание мака или конопли без цели сбыта наказывается крупным штрафом, а за выращивание растений с целью сбыта предусмотрена уголовная ответственность.
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Недалеко от деревни Тушевичи Слонимского района выросло целое поле диких маков. Идеальное место для селфи! Многие слонимчане поспешили воспользоваться...
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