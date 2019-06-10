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Министр здравоохранения Валерий Малашко освобожден от должности. Новый глава Минздрава - онколог
11.06.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым министром здравоохранения стал главврач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник,
Сегодня стало известно, что президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера. Он сменил на посту Валерия Малашко.
Малашко пробыл министром всего около двух с половиной лет. Ему пришлось руководить ведомством во время громкого «дела медиков», после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.
Напомним, в «деле» было
28 января 2019 года суд вынес
По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий
Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий —
Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак
Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска
Главврача Минской областной больницы Андрея Королько
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Сегодня стало известно, что президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера.
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