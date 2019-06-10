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Министр здравоохранения Валерий Малашко освобожден от должности. Новый глава Минздрава - онколог

11.06.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым министром здравоохранения стал главврач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник, пишет «Звязда».


Владимир Караник. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня стало известно, что президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера. Он сменил на посту Валерия Малашко.

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Малашко пробыл министром всего около двух с половиной лет. Ему пришлось руководить ведомством во время громкого «дела медиков», после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.

Напомним, в «деле» было более 90 человек обвиняемых и подозреваемых: примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — два с половиной года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил семь с половиной лет лишения свободы.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — шесть лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.

Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к четырем годам.

Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно, что президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера.
 
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