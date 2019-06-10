Министр здравоохранения Валерий Малашко освобожден от должности. Новый глава Минздрава - онколог

Источник материала: Tut.by

Новым министром здравоохранения стал главврач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник, пишет «Звязда».



Владимир Караник. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня стало известно, что президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера. Он сменил на посту Валерия Малашко.

Малашко пробыл министром всего около двух с половиной лет. Ему пришлось руководить ведомством во время громкого «дела медиков», после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.

Напомним, в «деле» было более 90 человек обвиняемых и подозреваемых : примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько , которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — два с половиной года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил семь с половиной лет лишения свободы.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — шесть лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.

Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к четырем годам .

Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.