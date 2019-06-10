На берегу Минского моря горел катер

Источник материала: Tut.by

На Минском море горел катер. О пожаре TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили в МЧС.



Фото: МЧС

Катер горел вблизи деревни Качино Минского района, об этом спасателям сообщили утром 11 июня — в 5.23. Судя по фото, катер находился на берегу.

Для ликвидации пожара привлекли четыре пожарные машины. Пострадавших нет, отмечает Минское областное управление МЧС.