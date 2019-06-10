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На берегу Минского моря горел катер
11.06.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Минском море горел катер. О пожаре TUT.BY сообщили пользователи, информацию подтвердили в МЧС.
Катер горел вблизи деревни Качино Минского района, об этом спасателям сообщили утром 11 июня — в 5.23. Судя по фото, катер находился на берегу.
Для ликвидации пожара привлекли четыре пожарные машины. Пострадавших нет,
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