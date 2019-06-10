Процесс по «маковому делу» приостановлен: судья взял самоотвод

Источник материала: Tut.by

10 июня Минский городской суд начал рассматривать резонансное уголовное дело по обвинению 17 человек в незаконном распространении наркотиков, незаконной предпринимательской деятельности, создании и участии в преступной организации. Это только часть группы, еще 24 человек ожидают суда в СИЗО. Судья Игорь Любовицкий, известный по делу Коржича , на второй день взял самоотвод.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как ранее сообщали в Следственном комитете, преступная группа, которую сегодня судят, поставляла в Беларусь семена мака и маковую соломку, из которой изготовляли наркотик. Объем незаконного товара правоохранители оценили в 14 тонн, всего — 54 поставки. Сырье поставляли из Украины и России сначала под видом обычного пищевого мака, потом ходили лесными тропами, чтобы вообще избежать контроля на границе. Сумма преступного дохода еще не озвучена, но известно, что обвинения предъявлены 41 человеку, арестовано имущество на сумму 159 тысяч рублей.

Первую часть преступной группы — 17 человек — начали судить 10 июня, но за два дня участники так и не дошли до обвинения, которое, к слову, занимает несколько томов уголовного дела. Несмотря на это, несколько обвиняемых в первый день судебного заседания успели заявить, что не признают себя виновными.

— С предъявленными статьями не согласен, — заявил обвиняемый Андрей Русенко.

Позже он рассказал, что ранее уже был осужден по ч.3 ст. 328 УК (Незаконное распространение особо опасного наркотика). Прокуратура пыталась обжаловать приговор, настаивая на ч.4 ст. 328 УК (Распространение наркотиков в составе организованной группы), но Мингорсуд гособвинению отказал. И в составе судебной коллегии тогда был судья Игорь Любовицкий, тот самый, который сейчас назначен рассматривать «маковое дело».

Как стало известно TUT.BY, сегодня судья заявил самоотвод (на основании ст. 76 УПК), поскольку выходит, что некоторые обстоятельства дела ему были известны еще до начала данного процесса.

Еще один важный момент: Русецкого, по его словам, повторно судят по одним и тем же эпизодам, но сейчас обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 328 УК (Распространение в составе организованной группы), а также по ч. 1 ст. 285 УК (Участие в организованной преступной группе) и по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность).

Теперь в процессе объявлен перерыв на время, пока не будет назначен новый судья и пока он не ознакомится с материалами дела. Фигуранты по-прежнему находятся под стражей, задерживали их в 2017 и 2018 году.