«Переборщили - извинитесь». Лукашенко на примере ситуации с цыганами посоветовал МВД быть ближе к людям

Александр Лукашенко напомнил новому главе МВД Юрию Караеву о важности справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко посоветовал Караеву быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах.
— Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна [Кочанова] ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться, — сказал Лукашенко.
Напомним, после обнаружения тела пропавшего могилевского гаишника, в ночь на 17 мая, в Могилеве милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, некоторых держали в РОВД и ИВС до трех суток, женщин отпустили в 4 часа утра.
— Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, — сказал Александр Лукашенко. — И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись… Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека.
О чем речь?
Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении.
В ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД, ИВС на несколько суток, женщин отпустили в 4 часа утра.
Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкийтакже направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.
23 мая журналисты поинтересовались у бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ — «как абсолютно обоснованные, отвечающие тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств», — ответил он. Шуневич тогда сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганóв».
А потом произошло то, чего никто не ожидал: после того как Шуневич отказался извиняться перед цыганами, глава Администрации президента Наталья Кочанова… поехала в Могилев и извинилась. И не она одна, кстати. «Теперь мы знаем, что президент нас услышал. Нам сказали, мы под защитой президента. Это то, чего мы хотели. Больше, нам пообещали, такого не повторится», — радовались цыгане. Что происходило на встрече диаспоры и властей — читайте здесь.