«Переборщили - извинитесь». Лукашенко на примере ситуации с цыганами посоветовал МВД быть ближе к людям

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко напомнил новому главе МВД Юрию Караеву о важности справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба президента.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

Лукашенко посоветовал Караеву быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах.

— Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна [Кочанова] ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться, — сказал Лукашенко.

Напомним, после обнаружения тела пропавшего могилевского гаишника, в ночь на 17 мая, в Могилеве милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, некоторых держали в РОВД и ИВС до трех суток, женщин отпустили в 4 часа утра.

— Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, — сказал Александр Лукашенко. — И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись… Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека.

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