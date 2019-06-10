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«Их надо или разгонять, или приводить в чувство». Президент раскритиковал работу Белгидромета
11.06.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко раскритиковал работу Белгидромета. Президент считает, что прогнозы погоды, которые дают белорусские синоптики, оправдываются только на 50−70%. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — заявил глава государства.
Лукашенко заявил, что больше доверяет военным, «которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов».
«Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — отметил президент.
Лукашенко, напомним, уже не первый раз высказывает недовольство в адрес Белгидромета.
«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой», —
Неделю спустя
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Президент, напомним, уже не первый раз высказывает недовольство в адрес Белгидромета.
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