«Их надо или разгонять, или приводить в чувство». Президент раскритиковал работу Белгидромета

Источник материала: Tut.by

Лукашенко раскритиковал работу Белгидромета. Президент считает, что прогнозы погоды, которые дают белорусские синоптики, оправдываются только на 50−70%. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — заявил глава государства.

Лукашенко заявил, что больше доверяет военным, «которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов».

«Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — отметил президент.

Лукашенко, напомним, уже не первый раз высказывает недовольство в адрес Белгидромета.

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой», — заявил президент в сентябре 2017 года, назначая министра природных ресурсов министра Андрея Худыка.

Неделю спустя свой пост покинул начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Дмитрий Рябов.