ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 1,3 тыс. человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске

11.06.2019 13:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минский стадион "Динамо" будет основным объектом II Европейских игр. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр и соревнования по легкой атлетике
Минский стадион "Динамо" будет основным объектом II Европейских игр. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр и соревнования по легкой атлетике

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Об этом рассказала сегодня в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" начальник отдела по организации проведения церемоний открытия и закрытия фонда "Дирекция II Европейских игр" Олеся Рулькова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идея церемонии открытия - рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами. С белорусской стороны выступил Александр Вавилов, с российской - Алексей Сеченов. Всего участие в красочном шоу примет более 1,3 тыс. человек", - сказала Олеся Рулькова.

Она отметила, что работы по монтажу сценического оборудования идут по плану. Уже смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. По ее словам, каждый день на стадионе "Динамо" ведется тестирование различного оборудования и техники. Например, сцена будет вращаться на 360 градусов так, чтобы зрители с любой точки, где бы они ни сидели, смогли все увидеть.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Об этом рассказала сегодня в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Процесс по «маковому делу» приостановлен: судья взял самоотвод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика