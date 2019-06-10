В Микашевичах пьяная мать оставила сына родственнице и ушла спать. 5-летний мальчик потерялся и утонул

Источник материала: Tut.by

10 июня в водоеме возле водоема в Микашевичах, Лунинецкого района, утонул пятилетний мальчик, сообщает СК.

В день трагедии мальчик отдыхал с матерью в гостях у ее знакомых. Выпив спиртного, женщина ушла домой спать, а ребенка оставила своей двоюродной сестре, которая продолжала отдыхать.

Вечером родственница вместе с двумя подругами пошла к водоему. Мальчика они взяли с собой. Во время прогулки женщины потеряли его из виду. Самостоятельно найти пропавшего ребенка они не смогли и обратились в милицию.

Около 20.40 тело мальчика было обнаружено в водоеме участковым.

По данному факту проводится проверка.