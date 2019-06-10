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В Микашевичах пьяная мать оставила сына родственнице и ушла спать. 5-летний мальчик потерялся и утонул
11.06.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 июня в водоеме возле водоема в Микашевичах, Лунинецкого района, утонул пятилетний мальчик,
В день трагедии мальчик отдыхал с матерью в гостях у ее знакомых. Выпив спиртного, женщина ушла домой спать, а ребенка оставила своей двоюродной сестре, которая продолжала отдыхать.
Вечером родственница вместе с двумя подругами пошла к водоему. Мальчика они взяли с собой. Во время прогулки женщины потеряли его из виду. Самостоятельно найти пропавшего ребенка они не смогли и обратились в милицию.
Около 20.40 тело мальчика было обнаружено в водоеме участковым.
По данному факту проводится проверка.
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В Микашевичах пьяная мать оставила сына родственнице и ушла спать. 5-летний мальчик потерялся и утонул
Три женщины с ребенком пошли к водоему и потеряли мальчика из виду.
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