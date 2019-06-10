Лукашенко наказал чиновникам «идти к людям» и привел в пример Кочанову

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил обеспечить достойное проведение двух грядущих предвыборных кампаний и не допускать хамства по отношению к людям. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, президент заявил во время кадровых перестановок.

Белорусский лидер затронул и тему выборов, потребовав на местах обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний.

«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании — на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали», — заявил Александр Лукашенко.

В то же время президент подчеркнул, что благосостояние человека зависит не только от власти, но и от желания каждого гражданина трудиться ради достойной жизни. «Давайте хоть пятьдесят на пятьдесят: 50% за нами — содержание вашей семьи и вас, а 50% — сами шевелитесь. Но надо открыто и честно об этом говорить, — подчеркнул президент. — И подойдя к этим кампаниям, их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать».

В качестве положительного примера Александр Лукашенко привел работу главы Администрации президента Натальи Кочановой. Она часто встречается с людьми на местах, чтобы лучше вникнуть в ту или иную ситуацию. «Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам… И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я так начинал работать. Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете, — отметил президент. — Поэтому надо работать с людьми, надо ценить наших людей. Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка — что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние».

«Будьте ближе к людям и не допускайте тех просчетов, о которых вы иногда, а может быть, частенько слышите. Тех просчетов, которые допускали другие чиновники и госслужащие. Вы знаете, чего я не могу простить», — резюмировал Александр Лукашенко.