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Работники Кореличского РОЧС рассказали детям о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях

11.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На протяжении летних месяцев на территории Кореличского района проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», организованная работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. Главной целью визитов спасателей является напоминание ребятам правил безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях. В беседах с детьми огнеборцы затрагивают различные темы, начиная от шалости со спичками и отдыха на водоёмах, и заканчивая встречами с незнакомцем и укусами ядовитых насекомых. Подробно останавливаются на алгоритме действий при пожаре и учат пользоваться огнетушителем.

Работники Кореличского РОЧС рассказали детям о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях

Работники Кореличского РОЧС рассказали детям о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях

Чтобы первая летняя смена в ДОЛ «Вясёлка» прошла весело и полезно, на базе лагеря 5 июня спасатели провели мероприятие. Ребята с интересом и удовольствием принимали участие в викторинах и конкурсах по основам безопасности жизнедеятельности. Неизменно порадовала отдыхающих аварийно- спасательная техника и возможность почувствовать себя в роли спасателя. Все желающие смогли принять участие в водной феерии. Самые активные и позитивные участники мероприятия получили памятные буклеты и сувениры.

Работники Кореличского РОЧС рассказали детям о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях

Работники Кореличского РОЧС рассказали детям о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях

Оксана СКОК,
инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС

 

 
 
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На протяжении летних месяцев на территории Кореличского района проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», организованная работниками районного...
 
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