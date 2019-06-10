Работники Кореличского РОЧС рассказали детям о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях

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На протяжении летних месяцев на территории Кореличского района проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», организованная работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. Главной целью визитов спасателей является напоминание ребятам правил безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях. В беседах с детьми огнеборцы затрагивают различные темы, начиная от шалости со спичками и отдыха на водоёмах, и заканчивая встречами с незнакомцем и укусами ядовитых насекомых. Подробно останавливаются на алгоритме действий при пожаре и учат пользоваться огнетушителем.









Чтобы первая летняя смена в ДОЛ «Вясёлка» прошла весело и полезно, на базе лагеря 5 июня спасатели провели мероприятие. Ребята с интересом и удовольствием принимали участие в викторинах и конкурсах по основам безопасности жизнедеятельности. Неизменно порадовала отдыхающих аварийно- спасательная техника и возможность почувствовать себя в роли спасателя. Все желающие смогли принять участие в водной феерии. Самые активные и позитивные участники мероприятия получили памятные буклеты и сувениры.









Оксана СКОК,

инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС