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Лукашенко о здравоохранении: нужно всех привести в чувство
11.06.2019 14:44 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Во вторник Александр Лукашенко министром здравоохранения Владимира Караника. При этом он заявил, что в данной области нужно навести порядок, чтобы не допускать больше коррупции.
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«Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии)», - заявил Лукашенко.
По его словам, одного из руководителей из Минздрава, осужденных за коррупцию, президента просят отпустить.
«До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать», - сказал глава государства.
Напомним, коррупционный скандал в сфере здравоохранения Беларуси вспыхнул в начале лета 2018 года. Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня
По делу о коррупции в системе здравоохранения были задержаны не только врачи, но и
11 июня президент
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Во вторник Александр Лукашенко министром здравоохранения Владимира Караника. При этом он заявил, что в данной области нужно навести порядок, чтобы не допускать...
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