Лукашенко о здравоохранении: нужно всех привести в чувство

Во вторник Александр Лукашенко министром здравоохранения Владимира Караника. При этом он заявил, что в данной области нужно навести порядок, чтобы не допускать больше коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба президента 11 июня.

«Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии)», - заявил Лукашенко.

По его словам, одного из руководителей из Минздрава, осужденных за коррупцию, президента просят отпустить.

«До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать», - сказал глава государства.

Напомним, коррупционный скандал в сфере здравоохранения Беларуси вспыхнул в начале лета 2018 года. Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема.

По делу о коррупции в системе здравоохранения были задержаны не только врачи, но и поставщики медпрепаратов и лекарств.