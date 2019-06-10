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В Боровлянах местные жители жалуются на мужчину, который издевается над своим котом

11.06.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пристоличных Боровлянах милиция разбирается с мужчиной, за которым уже не раз замечали жестокость по отношению к собственному коту. Он носит его с собой повсюду, даже в магазин, но состояние животного вызывает опасения.

6 июня, в четверг, 22-летний минчанин Константин вместе с девушкой встретили странного мужчину на выходе из магазина по улице 40 лет Победы в поселке Боровляны под Минском.

— Он шел нам навстречу, а в руках нес кота просто за передние лапы. Кот вообще не двигался и висел — мы сначала подумали, что он мертвый или что-то случилось. Пошли за ним, а мужчина зашел в аптеку, возле входа бросил кота на пол и привязал к поручню, — рассказывает парень.


Фото взято со страницы: vk.com/borovljany

Кот выглядел очень плохо, у него нет одного глаза, а второй под угрозой из-за инфекции. Прохожие рассказали, что мужчина нередко приходит за настойками.

— Мы подошли и спросили у него, что происходит. Он начал ругаться матом и выкрикивать оскорбления, чуть до драки не дошло. После этого мужчина уже не брал кота за лапы, а на поводке тащил его. Мы сняли видео, но только чтобы опознать этого человека.

Видео со страницы: vk.com/borovljany

Констатин и его девушка нашли, где живет мужчина, и уговаривали его отдать кота или продать, чтобы вылечить. Тот категорически отказался.

— Говорят, он уже год таскает кота в магазин — на спине или на поводке. На него постоянно жалуются по разным поводам, но выселить не могут. Он в ответ якобы пишет жалобы во все инстанции. Одна женщина рассказала, что он высовывал кота в окно и спрашивал, мол, «страшно тебе?» (мужчина живет на восьмом этаже. — Прим. TUT.BY), — рассказывает минчанин.

Питомец до сих пор находится у мужчины. Заявление в милицию по факту жестокого обращения с животным минчане написали еще в пятницу. В подтверждение своих слов люди собирают свои личные видео и записи с камер наблюдения.

Константин говорит, что общался с людьми, которые указывают: изначально кот был здоров, значит, владелец не сильно печется о нем.

— Когда мы спрашивали, почему он его бросает, тот ответил: «Ну с восьмого этажа падают — и ничего». На нашу просьбу выкупить кота он заявил, что «родственников» не продает.

Милиция уже проводит проверку по заявлению о жестоком обращении с котом, однако в комментарии TUT.BY отказали.

За жестокое обращение с животными в Беларуси предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от последствий или повторности за такое грозит наказание — от общественных работ или штрафа до года лишения свободы.

Но зачастую до суда доходят только случаи, когда животное уже погибло, причем из-за активных действий человека: убийства или причинения травм. Хотя в Гродно был необычный случай, из-за которого началась проверка: погибла собака, которую во дворе оставили одну и просто не кормили.

Что касается истории с котом в Боровлянах, то даже если будет доказан факт жестокого обращения, по закону питомца нельзя изъять просто так, без разрешения владельца. Кот считается личным имуществом. Например, в Минске только уговорами удалось забрать у хозяйки однокомнатной квартиры 76 котов, которые жили в ужасных условиях.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина носит с собой кота повсюду, даже в магазин, но состояние животного вызывает опасения
 
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