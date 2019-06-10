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В Ченках под Гомелем объявлен карантин из-за бешеного котенка
11.06.2019 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе к одному из домов поселка прибился бродячий полугодовалый котенок. Его подкармливали, с ним играли, пытались лечить, когда он заболел. Однако спустя время животное умерло. Через два дня заболел и другой домашний котенок.
Как
По словам Инны Салажковой, это не единственный случай в области, когда от контакта с бешеным питомцем пострадало так много людей. В январе этого года домашняя собака стала причиной экстренной вакцинации шести жителей Октябрьского района. Всего же с начала года на Гомельщине зарегистрировано семь фактов заболевания бешенством собак, десять — котов.
Врачи рекомендуют избегать бродячих животных, домашних же обязательно нужно прививать.
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Вскрытие животного выявило бешенство. Среди контактировавших оказалась семья из пяти взрослых и ребенка.
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