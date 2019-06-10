В Ченках под Гомелем объявлен карантин из-за бешеного котенка

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе к одному из домов поселка прибился бродячий полугодовалый котенок. Его подкармливали, с ним играли, пытались лечить, когда он заболел. Однако спустя время животное умерло. Через два дня заболел и другой домашний котенок.

Как рассказала «Гомельской правде» заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова, вскрытие животного выявило бешенство. Среди контактировавших оказалась семья из пяти взрослых и ребенка. Сейчас их экстренно вакцинируют. В поселке объявлен карантин. Специалисты обходят все дома, проводят иммунизацию домашних животных и информируют население.

По словам Инны Салажковой, это не единственный случай в области, когда от контакта с бешеным питомцем пострадало так много людей. В январе этого года домашняя собака стала причиной экстренной вакцинации шести жителей Октябрьского района. Всего же с начала года на Гомельщине зарегистрировано семь фактов заболевания бешенством собак, десять — котов.

Врачи рекомендуют избегать бродячих животных, домашних же обязательно нужно прививать.