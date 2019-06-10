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«Волевой, решительный, знающий дело». Чем еще известен новый министр здравоохранения?

11.06.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный онколог Минска Владимир Караник стал новым министром здравоохранения. «Человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело», — так охарактеризовал Караника Александр Лукашенко. Что еще известно о новом главе ведомства?


Новый министр здраовохранения Владимир Караник. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Им очень гордятся на родине

Владимир Караник родился в Гродно. Ему 46 лет.

В Гродно он окончил медицинский университет. На сайте его родной средней школы № 16 среди знаменитых выпускников и сегодня висит фотография Владимира Степановича.

Не один выпускник этой школы стал известным белорусским врачом. Например, здесь учились заместитель главного врача по онкологической помощи Гродненской областной клинической больницы Владимир Кеда и заведующий гинекологическим отделением Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Биркос.

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Защитил диссертацию по раку легкого

Владимир Караник стал главврачом Минского городского онкологического диспансера в 2011 году. До этого он был заведующим онкологическим отделением торакальной хирургии № 2 РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Торакальная хирургия — это хирургия органов грудной клетки. В 2005 году он защитил диссертацию по клинико-биологическим особенностям различных вариантов немелкоклеточного рака легкого.

В одном из комментариев TUT.BY Владимир Караник отмечал, что сегодня ни одна программа скрининга рака легкого не сравнится по своей эффективности с отказом от курения.

— Ни одна из программ скрининга не заменяет необходимость отказа от вредных привычек. Здоровье человека от 40 до 50% — это генетика, 40% — это образ жизни и 10−15% — медицина, — говорил Владимир Караник. — Поэтому самый эффективный метод снижения риска смертности от рака легкого — это не ежегодная флюорография и низкодозная компьютерная томография, а отказ от вредных привычек. Да, мы не в силах изменить свой генетический код, но более внимательно относиться к своему здоровью и оградить организм от многих нежелательных воздействий нам вполне по силам. И это будет самый эффективный способ снижения риска возникновения злокачественной опухоли и смерти от нее.

Выступает за распространение программ скрининга и онконастороженности

В интервью TUT.BY Владимр Караник рассказывал, что в большинстве случаев опухоль возникает на фоне каких-то предопухолевых состояний.

— Например, от момента, когда с шейкой матки все хорошо и до того, как разовьется рак, как правило, проходит минимум пять лет. Сначала возникает дисплазия (нетипичное изменение эпителия во влагалище. — Прим. TUT.BY), затем тяжелая дисплазия, а уже потом — рак. И зачастую это связано с легкомысленным отношением людей к предопухолевой патологии: человек либо не ходит к врачу, либо своевременно не лечится. Тот же рак кишечника в 80% случаев возникает из полипа. Полип в 1 см становится злокачественной опухолью в 1% случаев, а в 3 см и более — в 100% случаев. Но в теории, если эти небольшие полипы без разрезов эндоскопом удалить, то мы как минимум снизим риск развития рака на 50−80%, — отмечал он.

Модернизировал городской онкодиспансер

На период работы Владимира Караника главврачом Минского городского клинического диспансера выпала реконструкция клиники. И главный врач ставил перед собой амбициозные задачи. В марте 2019 года в интервью изданию «Минск-Новости» он рассказал, что в первой половине 2020 года уже планируют ввести в строй новый корпус онкодиспансера, а это позволит расширить возможности диагностики. Планировалось закупить магнитно-резонансный томограф и три компьютерных томографа, один из которых — передвижной.

В этом году планировалось начать строительно-монтажные работы в корпусе поликлиники 1977 года постройки. Там достроят этаж и установят лифты.

Есть аккаунт в соцсетях

У Владимира Караника есть аккаунт в Facebook, а это редкость для белорусских чиновников. Правда, не похоже, что он часто бывает в соцсетях. Последний статус, открытый для всех, выставлен в 2016 году.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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