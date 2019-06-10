ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Система закупок должна быть абсолютно прозрачна». Интервью нового министра здравоохранения

11.06.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный онколог Минска Владимир Караник стал новым министром здравоохранения. В комментарии TUT.BY он сказал, что на новой должности будет работать в том числе над тем, чтобы система закупок в здравоохранении была прозрачной, справедливой и не вызывала никаких вопросов.


Новый министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я считаю, что в первую очередь мы обратим внимание на организацию доступной и качественной медицинской помощи для наших граждан. Это основная задача здравоохранения. А для решения этих задач нужно обеспечить эффективное использование выделяемых государством ресурсов, и на самом деле, немаленьких ресурсов, обеспечить эффективность бесперебойной работы медицинского оборудования. Также поработаем над тем, чтобы система обслуживания закупки изделий медицинского назначения была абсолютно прозрачна, справедлива и не вызывала никаких вопросов.

— Можно ли сказать, что в стране больше будут уделять внимания онкологическим заболеваниям, раз профильное министерство возглавил врач-онколог?

— Сегодня мы должны понимать, что в структуре смертности нашего населения первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, второе — злокачественные новообразования. Это две нозологии (учения о болезнях.- Прим. TUT.BY), которые представляют наибольшую социальную проблему. Поэтому естественно основная работа будет сконцентрирована на них, но в любом случае стоит задача обеспечить всем без исключения здоровую и долгую жизнь. Основные организационные мероприятия будут направлены на снижение смертности от ведущих нозологий, но в любом случае все нозологические формы, которые приводят к инвалидизации и смертности наше население, будут под контролем.

— Новость о том, что вы возглавите ведомство, для вас была неожиданной?

— Вы же сами понимаете, что процесс назначения и согласования — это процесс, который требует определенного времени и определенного участия. Естественно, был отбор кандидатов, оценка программ. И это не было каким-то спонтанным решением. Государственная кадровая политика — это целая система, в которой достаточно много нормативных актов. И зачастую она не видна для обывателя, но на самом деле всегда проводится достаточно серьезная работа. Я рад, что проведенная работа позволила сделать вывод, что мне можно оказать доверие. Есть определенный кредит доверия и определенные поручения, которые я на этом посту постараюсь оправдать и выполнить.

— А кто сейчас возглавит городской онкодиспансер в Минске?

— Так как это диспансер городского подчинения, решение будут принимать Комитет по здравоохранению Мингорисполкома по согласованию с горисполкомом и Министерством здравоохранения. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете.

Напомним, Владимир Караник сменил на посту Валерия Малашко. Тот пробыл министром всего около двух с половиной лет. Он был назначен на должность в конце января 2017 года. Интересно, что в Минздрав он перешел с поста министра труда и соцзащиты. При «переназначении» президент заметил, что должность министра здравоохранения «наиважнейшая», и Малашко «нужнее в качестве министра здравоохранения».

Валерию Малашко пришлось руководить ведомством во время громкого «дела медиков», после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.

Назначая Владимира Караника на должность, Лукашенко подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

— Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), — возмутился президент. — До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере — надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция — это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать.

Президент назвал нового министра «человеком достаточно волевым, даже жестким, решительным, знающим дело».

— Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок, — обратился Александр Лукашенко к Владимиру Каранику.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный онколог Минска Владимир Караник стал новым министром здравоохранения.
 
Новости дня
Новости общества
 
ПРООН проводит конкурс бизнес-идей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика