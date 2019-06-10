«Система закупок должна быть абсолютно прозрачна». Интервью нового министра здравоохранения

Источник материала: Tut.by

Главный онколог Минска Владимир Караник стал новым министром здравоохранения . В комментарии TUT.BY он сказал, что на новой должности будет работать в том числе над тем, чтобы система закупок в здравоохранении была прозрачной, справедливой и не вызывала никаких вопросов.



Новый министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я считаю, что в первую очередь мы обратим внимание на организацию доступной и качественной медицинской помощи для наших граждан. Это основная задача здравоохранения. А для решения этих задач нужно обеспечить эффективное использование выделяемых государством ресурсов, и на самом деле, немаленьких ресурсов, обеспечить эффективность бесперебойной работы медицинского оборудования. Также поработаем над тем, чтобы система обслуживания закупки изделий медицинского назначения была абсолютно прозрачна, справедлива и не вызывала никаких вопросов.

— Можно ли сказать, что в стране больше будут уделять внимания онкологическим заболеваниям, раз профильное министерство возглавил врач-онколог?

— Сегодня мы должны понимать, что в структуре смертности нашего населения первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, второе — злокачественные новообразования. Это две нозологии (учения о болезнях.- Прим. TUT.BY), которые представляют наибольшую социальную проблему. Поэтому естественно основная работа будет сконцентрирована на них, но в любом случае стоит задача обеспечить всем без исключения здоровую и долгую жизнь. Основные организационные мероприятия будут направлены на снижение смертности от ведущих нозологий, но в любом случае все нозологические формы, которые приводят к инвалидизации и смертности наше население, будут под контролем.

— Новость о том, что вы возглавите ведомство, для вас была неожиданной?

— Вы же сами понимаете, что процесс назначения и согласования — это процесс, который требует определенного времени и определенного участия. Естественно, был отбор кандидатов, оценка программ. И это не было каким-то спонтанным решением. Государственная кадровая политика — это целая система, в которой достаточно много нормативных актов. И зачастую она не видна для обывателя, но на самом деле всегда проводится достаточно серьезная работа. Я рад, что проведенная работа позволила сделать вывод, что мне можно оказать доверие. Есть определенный кредит доверия и определенные поручения, которые я на этом посту постараюсь оправдать и выполнить.

— А кто сейчас возглавит городской онкодиспансер в Минске?

— Так как это диспансер городского подчинения, решение будут принимать Комитет по здравоохранению Мингорисполкома по согласованию с горисполкомом и Министерством здравоохранения. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете.

Напомним, Владимир Караник сменил на посту Валерия Малашко. Тот пробыл министром всего около двух с половиной лет. Он был назначен на должность в конце января 2017 года. Интересно, что в Минздрав он перешел с поста министра труда и соцзащиты. При «переназначении» президент заметил, что должность министра здравоохранения «наиважнейшая», и Малашко «нужнее в качестве министра здравоохранения».

Валерию Малашко пришлось руководить ведомством во время громкого « дела медиков », после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.

Назначая Владимира Караника на должность, Лукашенко подчеркнул , что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

— Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), — возмутился президент. — До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере — надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция — это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать.

Президент назвал нового министра «человеком достаточно волевым, даже жестким, решительным, знающим дело».

— Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок, — обратился Александр Лукашенко к Владимиру Каранику.