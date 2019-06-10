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На проспекте Победителей убрали бетонные блоки, которые вчера раскритиковал Александр Лукашенко

11.06.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?», — только вчера сказал Александр Лукашенко. На следующий день блоки, установленные вдоль проспекта Победителей, убрали.


Президент Александр Лукашенко 11 июня раскритиковал заборы, которые появляются вокруг будущих фан-зон II Европейских игр.

— Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть, — отметил Александр Лукашенко.

Не прошло и суток, а бетонные блоки, которые стояли вдоль части проспекта Победителей убрали — за ними приезжал специальный погрузчик.

Металлическая ограда возле будущей фан-зоны осталась.


В Минске во время Европейских игр организуют три фан-зоны. Помимо той, что возле Дворца спорта, такие устанавливают также возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».




 
Теги: Минск
 
 
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«Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?», - только вчера...
 
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