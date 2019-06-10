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ПРООН проводит конкурс бизнес-идей

11.06.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Конкурс бизнес-идей проводится в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь, зарегистрированного Министерством экономики Республики Беларусь 21 января 2019 года в базе данных проектов и программ международной технической помощи (МТП) за № 2/19/000968. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Срок реализации – 36 месяцев, с 01 февраля 2019 года до 31 января 2022 года.

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – определение концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории пилотных районов Проекта.

 

К участию в конкурсе бизнес-идей приглашаются физические и юридические лица, которые готовы реализовать в дальнейшем свои инициативы на территориях пилотных районов проекта: Браславский и Оршанский (Витебская область), Быховский и Хотимский (Могилевская область), Брагинский, Хойникский и Жлобинский (Гомельская область), Кобринский и Березовский (Брестская область), Лидский (Гродненская область), Молодечненский и Борисовский (Минская область).

 

Представленные на конкурс бизнес-идеи лягут в основу анализа потенциала каждого из пилотных районов проекта, и будут рассмотрены на заседании районных Советов по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов. Лучшие из них будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства (РПР МСП).

 

Финансирование на данном этапе конкурса не предусмотрено. В дальнейшем инициативам, включённым в РПР МСП, будут представлены дополнительные преимущества в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках проекта:

  • Поддержка бизнес-инкубаторов (общий индикативный бюджет конкурса USD 1,200,000);
  • Поддержка стартапов и кластерных инициатив (общий индикативный бюджет конкурса USD 4,165,000);
  • Поддержка организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (общий индикативный бюджет конкурса USD 360,000);
  • Поддержка предприятий, нацеленных на решение социально-значимых проблем (общий индикативный бюджет конкурса USD 1,800,000).

Срок подачи заявок: до 30 июня 2019 года. Анкету для участия в конкурсе бизнес-идей можно заполнить по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1fLsypNfzGgV-ScVMmOG0eQA53-mGV9mANqKBG-DRhnU/edit?usp=sharing

 

Контактное лицо:

Ирина Пашкун, irina.pashkun@undp.org


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Конкурс бизнес-идей проводится в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь,...
 
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