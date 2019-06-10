Источник материала: Газета Авангард

В коммунальнике и агротехническом колледже прошел День подписчика.

Участие в мероприятии приняли представители газет «Авангард» и «Гомельская праўда», а также работники участка узла почтовой связи. По доброй традиции, участники встречи могли задать интересующие вопросы тем, кто принимает непосредственное участие в создании газет, высказать свои предложения и пожелания. Здесь же на месте можно было оформить подписку на периодические издания. Хорошим подарком для подписчиков стала викторина, где каждый мог показать свои знания белорусского языка. Самые активные участники мероприятия получили памятные подарки от представителей газет и абсолютно все — заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Хотелось бы в очередной раз напомнить читателям районки, что в нынешнюю подписную кампанию мы решили продолжить добрую традицию и часть средств от подписки направить на приобретение нового уличного игрового оборудования для ребят из районного центра коррекционно-развивающего обучения. Каждый из нас, при оформлении подписки на «Авангард», становится участником благотворительной акции и оказывает помощь детям. Так, в прошлую подписную кампанию мы с вашим участием помогли социально-педагогическому центру поскорее окончить ремонт, направив полторы тысячи рублей на приобретение лакокрасочных и строительных материалов для внутренних работ.

Напоминаем, цена индивидуальной подписки на месяц — всего 6 рублей 50 копеек, на квартал -19 рублей 50 копеек.































