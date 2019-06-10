«За 30 минут решила, за 10 проверила». TUT.BY пообщался с теми, кто справился с ЦТ раньше других

Источник материала: Tut.by

Сегодня начался самый важный этап вступительной кампании — централизованное тестирование. Первыми его писали те, кто решил сдавать белорусский. На тесты по мове в этом году записалось более 22 тысяч человек. На задания ребятам отводится два часа. Кто-то считает — это очень много, и справляется быстрее. К началу тестов TUT.BY отправился к главному корпусу БГУ, чтобы поговорить с теми, кто вышел из аудиторий раньше других.

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В РИКЗ заранее предупредили: приходить на тесты нужно за полчаса до начала. Старт ЦТ — в 11.00, поэтому ближе к этому времени дворик БГУ пустеет. Абитуриенты — в корпусе. На лавочках остается лишь горстка родителей. В основном — мамы.

Александр из деревни Углы Воложинского района — в этом дамском коллективе исключение. На тесты привез сына Даниила. Ну как привез, попросил шурина побыть их водителем. Сам, шутит, слишком волнуется, чтобы сегодня сесть за руль.



Александр (слева) ждет сына с ЦТ.

— Как думаете, а почему из пап вы, считай, один? — спрашиваем у мужчины.

— Не знаю, — улыбается он. — В следующем году, когда дочка будет поступать, ее уже жена повезет.

Два часа, которые отведены на тестирование, отец собирается сидеть рядом с корпусом. Хотя сын советовал оставаться в машине.

— Почему?

— Наверное, стесняется лишней опеки.

«Когда из аудитории выходил, все ребята от удивления головы подняли»

На улице становится все жарче. Кто-то из мам предусмотрительно прихватил зонтик. От солнца это спасает, от волнения нет. Родители не сводят глаз с главного входа. Часы над проходим медленно отсчитывают минуту за минутой. Для тех, кто ждет, и тех, кто пишет ЦТ, время сейчас движется по-разному.





11.15, 11.20, 11.25…

В 11.57 с улыбкой на лице из корпуса выходит первый человек. Знакомимся: Эдуард Чернецов. На тест, говорит, у него ушло минут 25.

— А почему тогда вы там так долго сидели?

— Почему долго? Мы только в 11.30 стали писать, до этого нам объясняли новые правила ЦТ. Когда я из аудитории выходил, все ребята от удивления головы подняли.

К тестированию, не скрывает молодой человек, не готовился. Галочки ставил на удачу. И вообще, он абсолютно спокоен. Как так? Да потому что, уверен, высшее образование — это не главное в жизни.



Эдуард Чернецов

— Я вот работаю поваром в кафе, зарплата хорошая, профессионально есть куда расти, — поясняет он свою позицию.

На вопрос, зачем тогда пришел на ЦТ, объясняет просто: захотелось чего-то новенького. Три месяца назад он переехал из Жлобина в Минск. Сейчас вот хочет освоить туристическое дело, за этим и собирается в университет.

— Вообще, в 2017-м я проходил по баллами на эту специальность, — рассказывает молодой человек. — Но я тогда только закончил колледж, подумал: нужно отдохнуть от учебы — и не пошел в университет.

Даниил, который выходит вторым, и сейчас туда не особо собирается. Пройдет — отлично, нет — ждет его армия, а берцы молодого человека не пугают. Это, рассуждает, как философ, всего лишь жизненный этап. Вот бы мамам, ожидающим в этот момент детей в ЦТ-карауле, его спокойствие.

«Человеку нужно высшее образование. Зачем? Чтобы было»

В палатке во дворике БГУ почти задаром угощают язычками — 29 копеек, сметанниками — 36, плюшки с маком — 45. Правда, разбирают их не очень активно. Родные говорят: сейчас не до того. Все больше абитуриентов выходит из главного корпуса. Все близкие ищут в этом потоке своего.





На ступеньках мелькают только парни. Ожидающие объясняют это просто: девушки дольше и тщательнее все проверяют. В 12.05 на выходе появляется Елизавета Кондратович. На замечание о том, что быстро справились, отвечает: «Так тест легкий».

— За 30 минут решила, за 10 проверила — и ушла. За мной еще два человека засобирались, — описывает девушка обстановку в своей аудитории.

Лиза закончила химико-биологический профиль Лицея БГУ, но собирается на филфак. Хочет преподавать белорусский язык. На РТ, честно признается, не ходила. Зачем, не понимает: «Бланки я и так умею заполнять, а подготовка в лицее хорошая».



Елизавета Кондратович

За девушкой появляется Станислав. На вопрос, волновался ли, отвечает загадочно: «Нет, я же второгодник».

Оказывается, год назад он уже пробовал поступить в БГУ на истфак, но не хватило 15 баллов. Это лето — вторая попытка.

— В прошлом году я вообще к ЦТ не готовился, думал, и так справлюсь, но не вышло, — отвечает молодой человек. Чтобы не терять год, пошел работать к дяде. Смущается: делал гробы. Платили нормально, но профессия ему не особо нравится.

— Параллельно занимался с четырьмя репетиторами, по два раза в неделю ходил на русский, белорусский и две истории — Всемирную и Беларуси.

— А почему решили снова идти на истфак?

— Человеку нужно высшее образование, — объясняет он. — Зачем? Чтобы было. «Корочка» когда-нибудь да пригодится.

«Как-то не очень в джинсах на тестирование идти»

В БГУ на тестирование по белорусскому в этом году записалось 1126 человек, 76 не явились. Остальные все сдали без замечаний и удалений.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большинство ребят пришли в шортах и майках. Антонина, которая собирается в медколледж, надела вечернее платье.

— Вы словно с выпускного, — подходим к ней.

— На выпускном я была в другом, — отвечает девушка. — Вообще, как-то не очень в джинсах на тестирование ходить. Хотелось что-то нарядное. На два других ЦТ — у меня есть еще два платья.

Андрей из Минска надел на ЦТ белую рубашку. На вопрос, почему так официально, отвечает просто: он любит такой стиль. 15 мая у парня был дембель. Сдавать собирается русский, белорусский, английский языки и обществоведение. К тестам не готовился.

— Я вас умоляю, — отвечает он на вопрос, почему. — Я учился в колледже на электромонтажника. Закончил с красным дипломом. Так ни разу не открыв ни книжку, ни тетрадь. Тестирование — это лишняя информация, которой зря забивают голову. Ну кому хоть раз в жизни пригодилась теорема Пифагора? Я сейчас работаю охранником, имею 2000 рублей в месяц. И у меня нет высшего образования. Сколько имеют юристы, экономисты, которые закончили вуз? 800 рублей.

— Так зачем вы пришли на ЦТ?

— Хочу себя проверить. Если наберу нужный балл, буду поступать в Академию МВД.





После часа ко входу в главный корпус начинают еще подходить родители. Уже 13.30, а Вадима из Докшиц на входе все нет и нет. Мама Лилия уже даже чай ему купила.

«Ну где же он?» — не находит себе места мама, пробует сыну позвонить. 13.37 — появляется Вадим.

— Что ж вы так долго?

— Так тест сложный, — отвечает молодой человек.

Мама улыбается.

— А сейчас, — говорит, — идем в магазин за кроссовками, будем себе настроение поднимать.