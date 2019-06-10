На парня из Минска составили протокол об экстремизме за четыре цифры на майке

Источник материала: Tut.by

26-летний парень приехал на хоккейный матч в Гродно, а попал в отделение милиции из-за надписи на майке. По мнению экспертов, в комбинации из четырех цифр можно рассмотреть зашифрованное оскорбление в адрес сотрудников правоохранительных органов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Об этом случае рассказала минчанка Светлана, у которой с проблемами столкнулся 26-летний сын Станислав. 7 апреля он отправился в Гродно на хоккейный матч и надел майку, подаренную другом.

На подходе к трибунам его остановили милиционеры и забрали в отделение. Оказалось, надпись на его майке из четырех цифр посчитали экстремистской. В ней якобы спрятано оскорбление в адрес правоохранителей.

«На него составили протокол за распространение экстремистской информации из списка запрещенных материалов. Но я открыла его, и там этих цифр нет — только аббревиатура с точками», — рассказала TUT.BY Светлана.

В протоколе сотрудники ссылаются на решение суда Оршанского района от 30 августа 2018-го. Тогда в Республиканский список запрещенных материалов внесли аббревиатуры из четырех букв (латинскими или кирилицей), которыми может сокращаться оскорбление в адрес полицейских или милиции.

Уже 24 мая 2019-го эксперты, по запросу милиции, дали еще одно заключение: та самая комбинация цифр на майке «образована по обозначению букв латинского алфавита и имеет значение [уже запрещенной аббревиатуры]». А значит, тоже экстремистская.

Поэтому на парня составили протокол за рапространение уже запрещенной информации.

Нужно сказать, что, например, саму аббревиатуру в Великобритании часто набивают как тату заключенные, а в Европе употребляется как лозунг среди футбольных фанатов или представителей различных движений. В том числе — числовая комбинация.

Но, по словам минчанки, об этом они с сыном узнали только в отделении. Участковый позже ознакомил их с заключением эксперта по цифрам.

«Оно было составлено сотрудницей областного университета, кандидатом экономических наук. Мне интересно, кому такие экспертизы поручаются, почему доктор экономических наук рассказывает что-то об истории заключенных Великобритании и так далее. (…) Может, спросим тогда, почему в Минске ездит маршрутка под таким номером, почему есть кабинеты с таким номером в учреждениях? Для нас это просто цифры!».

Женщина решила рассказать о ситуациии публично, чтобы предупредить других людей. Ведь в официальном «черном списке» на этот счет — размытая формулировка, цифр там нет.

«[Запрещены] композиции в виде надписей [две аббревиатуры, каждая из четырех букв] имеющие различные вариации шрифтового исполнения и дополненные (либо нет) различного рода стилизованными изображениями, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода, нательные татуировки и т.п.)», — указано в документе.

Увы, даже для предупреждения назвать всю комбинацию напрямую нельзя. Можно лишь сказать, что она состоит из первых цифр и ее можно легко найти в интернете. Если суд согласится с аргументами экспертов, то ее, вероятно, еще внесут отдельной графой в «черный список». Тогда на сайте Мининформа люди наконец узнают о запрете.

На парня же составили протокол по ч.2 ст. 17.11 КоАП, за что грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (1275 рублей) или арест. Майку по решению суда могут конфисковать. Материалы уже направили в суд, процесс ожидается в ближайшие дни.