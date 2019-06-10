Работу комиссии по приемке аккумуляторного завода под Брестом продлили

Источник материала: Tut.by

Аккумуляторный завод под Брестом все еще проходит процедуру приемки. Работу комиссии продлили до 21 июня, сообщили TUT.BY на предприятии.





11 июня на заводе прошла встреча руководства завода с журналистами. Директор предприятия Сергей Мельникович сообщил, что все пусконаладочные работы были завершены 10 апреля, передает «Вечерний Брест».

«Сейчас идет процесс приемки завода в эксплуатацию. Мы получили акты приемки от большинства компетентных организаций, включая МЧС, Центр гигиены, энергонадзор. Ждем заключение от Минприроды. Из 38 источников выбросов в атмосферу лишь по двум зафиксированы превышения, в том числе по свинцу — из расчета выпускаемой продукции 2 млн аккумуляторов в год на 124 грамма больше заявленного в проекте. То есть, вместо 3 кг было бы 3,124. Вместе с тем, законодательство позволяет нам, с учетом санитарной зоны в 500 метров и рассеивания этих выбросов, выбрасывать до 120 кг свинца в год. Но мы сознательно пошли при составлении проекта на уменьшение в сорок раз» — отметил Сергей Мельникович.

По его словам, чтобы соответствовать взятому на себя нормативу, есть два пути — добиваться снижения выбросов до проектной нормы (то есть до 3 кг в год) путем «работы с технологическим оборудованием», либо вносить изменения в проект, что также не исключено, но может занять несколько больше времени. Пока руководство решило идти по первому пути.

«Используя возможности своей лаборатории, мы делаем замеры по выбросам свинца и серной кислоты значительно чаще, чем это определено нормативами — вместо 1−2 раз в полугодие практически еженедельно» — отметил енеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды «1AK-GROUP» Александр Юнкевич.

Главный инженер Сергей Дубновицкий также прокомментировал некоторые факты, зафиксированные представителями общественности на заводе и вокруг него. К примеру, черный дым из труб, по словам главного инженера, — это не пыль оксида свинца. Он мог быть вызван продувкой фильтров газовых горелок очистного оборудования. Руководители компании также опровергли информацию о ночном вывозе продукции за пределы предприятия («в машинах, выезжавших за пределы завода, находились аккумуляторы, которые мы брали на подобном заводе в Пинске для тестирования нашего оборудования, и потом возвращали их обратно») и об административном процессе , якобы начатом в отношении «Ай-Пауэр» по части загрязнения окружающей среды.

«Никаких документов по этому поводу на завод не поступало», — заметил директор, не исключив, правда, вероятности того, что такие документы могут поступить сегодня-завтра.

12 июня с представителями общественности, обеспокоенными вводом завода в эксплуатацию, встретится председатель облисполкома Анатолий Лис.