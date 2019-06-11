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Лукашенко о здравоохранении: нужно всех привести в чувство

11.06.2019 14:44 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во вторник Александр Лукашенко назначил министром здравоохранения Владимира Караника. При этом он заявил, что в данной области нужно навести порядок, чтобы не допускать больше коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба президента 11 июня.

Владимир Караник родился в Гродно в 1973 году. осле окончания Гродненского государственного мединститута работал на различных должностях в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

С 2011 года занимал должность главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.

Во время назначения нового министра Лукашенко напомнил о коррупционном скандале, произошедшем в 2018 гду в сфере здравоохранения.

«Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии)», - заявил Лукашенко.

По его словам, одного из руководителей из Минздрава, осужденных за коррупцию, президента просят отпустить.

«До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать», - сказал глава государства.

Напомним, коррупционный скандал в сфере здравоохранения Беларуси вспыхнул в начале лета 2018 года. Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. 

По делу о коррупции в системе здравоохранения были задержаны не только врачи, но и поставщики медпрепаратов и лекарств. 

11 июня президент произвел кадровые назначения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Во вторник Александр Лукашенко назначил министром здравоохранения Владимира Караника. При этом он заявил, что в данной области нужно навести порядок, чтобы не...
 
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