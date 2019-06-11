Новые министры, рекорды жары, «маски-шоу», квартиры Доренко и хэппи-энд Голунова - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Всем привет!

Еще только утро — а уже так жарко! Кстати, вчера в Минске был побит температурный рекорд дня 82-летней давности ! Сегодня, по прогнозам, — не менее жаркий день. Та-а-ак, нам кажется, пора каждому белорусу обзавестись каким-нибудь миленьким домиком в курортном поселке — смотрите, что и почем там предлагают . А пока вы сидите в душных городах, давайте хоть главные новости и хорошие тексты почитаем.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас новый выпуск « Разжевано ». В Беларусь прибыл новый российский посол Дмитрий Мезенцев . По своим первым заявлениям он выглядит как противоположность Михаила Бабича, отозванного с этого поста полтора месяца назад. Значит ли это, что Москва меняет курс по отношению к Минску? Сейчас вам наш Артем Шрайбман за 3,5 минуты все объяснит .

». В Беларусь прибыл . По своим первым заявлениям он выглядит как противоположность Михаила Бабича, отозванного с этого поста полтора месяца назад. Значит ли это, что Москва меняет курс по отношению к Минску? . Столичный бизнесмен решил построить в Слуцком районе производство по очистке нефтепродуктов. Но местные жители считают его «экологической катастрофой», пришли на общественное обсуждение : «Вы загадите нашу землю, а потом свалите! А мы будем на лекарствах». И местная власть их поддержала! «Исполком поддерживает наших жителей! Мы тоже против!» — заявил Николай Пенязь. «Спасибо! Спасибо, Николай Павлович!» — ликовали местные. Ой, в общем, там было жарко — читайте в нашем репортаже .

: «Вы загадите нашу землю, а потом свалите! А мы будем на лекарствах». И местная власть их поддержала! «Исполком поддерживает наших жителей! Мы тоже против!» — заявил Николай Пенязь. «Спасибо! Спасибо, Николай Павлович!» — ликовали местные. Ой, в общем, там было жарко — Разбирались с квартирами в Минске и звестного российского журналиста Сергея Доренко. Помните, он умер 9 мая ? При жизни он часто приезжал в Минск, здесь у него было четыре квартиры, которые после развода перешли бывшей жене и детям от первого брака. Те не только сдавали жилье в центре, но и вложились в строительство еще восьми квартир в Каменной Горке. Сегодня семья говорит, что потеряла около 1 млн долларов, так как их «кинули» .





Помните страшную историю 2-летнего Глеба, умершего от менингита в Гомеле , — к которому, по словам его мамы, в больнице никто не торопился ? На днях облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены: ранее в письме в их адрес тот же чиновник признавал, что Гомеле. Облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены">специально созданной комиссией выявлены недостатки в работе медиков.

, — к которому, по словам его мамы, ? На днях облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены: ранее в письме в их адрес тот же чиновник признавал, что Гомеле. Облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены">специально созданной комиссией выявлены недостатки в работе медиков. Вчера абитуриенты-2019 сдавали первое тестирование — по белорусскому. Мы поговорили с теми, кто выходил из аудитории, и теми, кто их ждал — и вдруг поняли, что многим это всё вообще и не нужно. «Тестирование — это лишняя информация, которой зря забивают голову. Ну кому хоть раз в жизни пригодилась теорема Пифагора? Я сейчас работаю охранником, имею 2000 рублей в месяц», — говорит один абитуриент, который не готовился и пошел наудачу. «Человеку нужно высшее образование, чтобы было. „Корочка“ когда-нибудь да пригодится», — говорит второй… Ой, в общем, читайте все сами .

О СПОРТЕ

Наши футболисты проиграли дома Северной Ирландии на отборе к Евро-2020 (хорошо хоть не с таким счетам, как эстонцы — немцам). Это четвертое поражение подряд — и худший старт в истории нашей команды в квалификациях топ-турниров. Что себе думает тренер ?!





И мы очень хотим показать вам вот этот текст, который вышел вчера у нас на портале — это мнение довольно известного в узких кругах человека. Обязательно почитайте (и покажите людям при должностях) . И если таки поедете болеть за наших, будьте особо аккуратны в выборе майки на стадион — а то з а неправильную можно и статью за экстремизм получить .

довольно известного в узких кругах человека. . И если таки поедете болеть за наших, будьте особо аккуратны в выборе майки на стадион — а то з . А наша нестабильная Арина Соболенко вдруг проиграла 214-й ракетке мира. Ну как так-то ?!

Все новости вторника, 11 июня

Кстати. А вы можете сесть на шпагат? Вот и мы, увы… А ведь есть люди, которые растягиваются просто так — чтобы развивать гибкость и растяжку . Не будем врать: всегда таким завидовали. Они еще, поди, и зелень пучками едят во имя ЗОЖ? Эх, убрал бы кто от нашего офиса пиццерию и точку с шаурмой — глядишь, сами бы такими стали!

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