Новые министры, рекорды жары, «маски-шоу», квартиры Доренко и хэппи-энд Голунова - все за вчера

Мозырский НПЗ оценил ущерб от «грязной» российской нефти — и выставил претензию «Роснефти». На ого-го-го какую сумму! Решить вопрос хочет в досудебном порядке — «многолетние деловые партнеры» все же!
В головной офис сети магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент» вчера нагрянули силовики. «Были маски-шоу, мало кто понял, что происходит», — говорят сотрудники. Хотели поговорить с соучредителем сети, бизнесменом Андреем Балабиным (это тот самый, который выкупил дом Короткевича в Орше, помните?) — но он недоступен. Волнуемся.
Начался суд по делу бывшего помощника Лукашенко Сергея Ровнейко, которого якобы взяли с поличным при вымогательстве и получении огромной взятки. Процесс закрыли, так как в материалах содержатся государственные секреты. Дело Ровнейко настолько засекречено, что Верховный суд не называл даже дату начала процесса и пока непонятно, пустят ли прессу на оглашение приговора, хотя по закону обязаны. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В Бресте за убийство новорожденного сына судят 37-летнюю женщину. Гвозди бы делать из этих женщин, честное слово: за 10 минут без звука родила в душе, сразу после родов пошла на работу — и отпахала 12 часов. Малыша горе-мать оставила в мусорке, тот умер от переохлаждения. Нашли и задержали ее, кстати, только через несколько лет.
МВД России вчера все же прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью — и это победа! Сотрудники полиции, которые задерживали Ивана, отстранены от службы, должностей из-за этого дела, похоже, лишатся и два генерала. Все подробности — здесь.
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Вот у нас новый выпуск «Разжевано». В Беларусь прибыл новый российский посол Дмитрий Мезенцев. По своим первым заявлениям он выглядит как противоположность Михаила Бабича, отозванного с этого поста полтора месяца назад. Значит ли это, что Москва меняет курс по отношению к Минску? Сейчас вам наш Артем Шрайбман за 3,5 минуты все объяснит.
Столичный бизнесмен решил построить в Слуцком районе производство по очистке нефтепродуктов. Но местные жители считают его «экологической катастрофой», пришли на общественное обсуждение: «Вы загадите нашу землю, а потом свалите! А мы будем на лекарствах». И местная власть их поддержала! «Исполком поддерживает наших жителей! Мы тоже против!» — заявил Николай Пенязь. «Спасибо! Спасибо, Николай Павлович!» — ликовали местные. Ой, в общем, там было жарко — читайтев нашем репортаже.
Разбирались с квартирами в Минске известного российского журналиста Сергея Доренко. Помните, он умер 9 мая? При жизни он часто приезжал в Минск, здесь у него было четыре квартиры, которые после развода перешли бывшей жене и детям от первого брака. Те не только сдавали жилье в центре, но и вложились в строительство еще восьми квартир в Каменной Горке. Сегодня семья говорит, что потеряла около 1 млн долларов, так как их «кинули».
Помните страшную историю 2-летнего Глеба, умершего от менингита в Гомеле, — к которому, по словам его мамы, в больнице никто не торопился? На днях облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены: ранее в письме в их адрес тот же чиновник признавал, что Гомеле. Облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены">специально созданной комиссией выявлены недостатки в работе медиков.
Вчера абитуриенты-2019 сдавали первое тестирование — по белорусскому. Мы поговорили с теми, кто выходил из аудитории, и теми, кто их ждал — и вдруг поняли, что многим это всё вообще и не нужно. «Тестирование — это лишняя информация, которой зря забивают голову. Ну кому хоть раз в жизни пригодилась теорема Пифагора? Я сейчас работаю охранником, имею 2000 рублей в месяц», — говорит один абитуриент, который не готовился и пошел наудачу. «Человеку нужно высшее образование, чтобы было. „Корочка“ когда-нибудь да пригодится», — говорит второй… Ой, в общем, читайте все сами.