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Новые министры, рекорды жары, «маски-шоу», квартиры Доренко и хэппи-энд Голунова - все за вчера

12.06.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всем привет!

Еще только утро — а уже так жарко! Кстати, вчера в Минске был побит температурный рекорд дня 82-летней давности! Сегодня, по прогнозам, — не менее жаркий день. Та-а-ак, нам кажется, пора каждому белорусу обзавестись каким-нибудь миленьким домиком в курортном поселке — смотрите, что и почем там предлагают. А пока вы сидите в душных городах, давайте хоть главные новости и хорошие тексты почитаем.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот у нас новый выпуск «Разжевано». В Беларусь прибыл новый российский посол Дмитрий Мезенцев. По своим первым заявлениям он выглядит как противоположность Михаила Бабича, отозванного с этого поста полтора месяца назад. Значит ли это, что Москва меняет курс по отношению к Минску? Сейчас вам наш Артем Шрайбман за 3,5 минуты все объяснит.
  • Столичный бизнесмен решил построить в Слуцком районе производство по очистке нефтепродуктов. Но местные жители считают его «экологической катастрофой», пришли на общественное обсуждение: «Вы загадите нашу землю, а потом свалите! А мы будем на лекарствах». И местная власть их поддержала! «Исполком поддерживает наших жителей! Мы тоже против!» — заявил Николай Пенязь. «Спасибо! Спасибо, Николай Павлович!» — ликовали местные. Ой, в общем, там было жарко — читайте в нашем репортаже.
  • Разбирались с квартирами в Минске известного российского журналиста Сергея Доренко. Помните, он умер 9 мая? При жизни он часто приезжал в Минск, здесь у него было четыре квартиры, которые после развода перешли бывшей жене и детям от первого брака. Те не только сдавали жилье в центре, но и вложились в строительство еще восьми квартир в Каменной Горке. Сегодня семья говорит, что потеряла около 1 млн долларов, так как их «кинули».


  • Помните страшную историю 2-летнего Глеба, умершего от менингита в Гомеле, — к которому, по словам его мамы, в больнице никто не торопился? На днях облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены: ранее в письме в их адрес тот же чиновник признавал, что Гомеле. Облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены">специально созданной комиссией выявлены недостатки в работе медиков.
  • Вчера абитуриенты-2019 сдавали первое тестирование — по белорусскому. Мы поговорили с теми, кто выходил из аудитории, и теми, кто их ждал — и вдруг поняли, что многим это всё вообще и не нужно. «Тестирование — это лишняя информация, которой зря забивают голову. Ну кому хоть раз в жизни пригодилась теорема Пифагора? Я сейчас работаю охранником, имею 2000 рублей в месяц», — говорит один абитуриент, который не готовился и пошел наудачу. «Человеку нужно высшее образование, чтобы было. „Корочка“ когда-нибудь да пригодится», — говорит второй… Ой, в общем, читайте все сами.

О СПОРТЕ


Все новости вторника, 11 июня

Кстати. А вы можете сесть на шпагат? Вот и мы, увы… А ведь есть люди, которые растягиваются просто так — чтобы развивать гибкость и растяжку. Не будем врать: всегда таким завидовали. Они еще, поди, и зелень пучками едят во имя ЗОЖ? Эх, убрал бы кто от нашего офиса пиццерию и точку с шаурмой — глядишь, сами бы такими стали!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Всем привет! Еще только утро - а уже так жарко! Кстати, вчера в Минске был побит температурный рекорд дня 82-летней давности! Сегодня, по прогнозам, - не менее жаркий...
 
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Температурный рекорд 82-летней давности пал, но сегодня снова оранжевый уровень из-за жары
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