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Беларусь поднялась на четыре позиции в рейтинге миролюбия

12.06.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинство стран, в том числе и Беларусь, за последний год улучшили свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет. Такой вывод содержится в опубликованном в среду ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.


Иллюстрация: visionofhumanity.org

При формировании индекса миролюбия исследуются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Положительная динамика Беларуси

В этом году Беларусь поднялась в рейтинге на четыре позиции и заняла 97-е место. Год назад наша страна находилась на 101-м месте, а два года назад — на 103-м месте. Примечательно, что США в этом индексе находятся на 128-месте, потеряв четыре позиции за прошлый год.

Из ближайших соседей позиции в индексе улучшились у Украины — с 152-го места она поднялась на 150-е. Это произошло это благодаря сокращению числа жертв внутреннего конфликта на Донбассе, а также из-за «сокращения числа внутренне перемещенных лиц и случаев политического террора». Польша также поднялась в индексе — с 32-го на 29-е место.

Показатели других соседей — Литвы и Латвии ухудшились. Литва опустилась на две позиции в индексе (с 36-го на на 38-е место), Латвия — с 31-го на 35-е место. Россия осталась на прежнем, 154-м месте.

Самые «миролюбивые» и «воинственные»

Исландия продолжает оставаться самой миролюбивой страной в мире, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Афганистан оказался на последнем, 163-м месте, при этом Сирия впервые за три года поднялась с нижней строчки на одну позицию выше. В список наименее миролюбивых стран попали также Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место).

 
 
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Исландия продолжает оставаться самой миролюбивой страной в мире, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и...
 
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