Брестского блогера Сергея Петрухина опять оштрафовали. За что на этот раз?

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Бреста 11 июня признал блогера Сергея Петрухина виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 765 рублей, пишет «Брестская газета».



Сергей Петрухин на фото в центре

Петрухина задержали в Бресте 2 июня около 12.45 на перекрестке улиц Советской и Маяковского во время стрима, после того как он обратился к сотруднику милиции с просьбой принять заявление об административном правонарушении. Блогера доставили в Ленинский РОВД и до суда поместили в ИВС.

3 июня в суде Ленинского района Петрухин заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении ему адвоката. Судья удовлетворил их, блогер был освобожден из-под стражи.

Брестский правозащитник Владимир Величкин считает решение суда о признании Петрухина виновным в мелком хулиганстве неправомерным.

«Того, что ему (Петрухину — прим. авт.) вменяется, не происходило. Просьба принять заявление не является приставанием в оскорбительной форме. Он не обзывался, погоны не срывал, не дергал, не толкал и пальцем никого не тыкал», — прокомментировал «БГ» приговор правозащитник.

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.

В прошлом году на Петрухина завели уголовное дело за публичные клевету и оскорбление милиционеров. В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей) и расходы на адвоката. Гособвинитель просил для Петрухина два года «химии».