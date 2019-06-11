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Брестского блогера Сергея Петрухина опять оштрафовали. За что на этот раз?
12.06.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Ленинского района Бреста 11 июня признал блогера Сергея Петрухина виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 765 рублей,
Петрухина задержали в Бресте 2 июня около 12.45 на перекрестке улиц Советской и Маяковского во время стрима, после того как он обратился к сотруднику милиции с просьбой принять заявление об административном правонарушении. Блогера доставили в Ленинский РОВД и до суда поместили в ИВС.
3 июня в суде Ленинского района Петрухин заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении ему адвоката. Судья удовлетворил их, блогер был освобожден из-под стражи.
Брестский правозащитник Владимир Величкин считает решение суда о признании Петрухина виновным в мелком хулиганстве неправомерным.
«Того, что ему (Петрухину — прим. авт.) вменяется, не происходило. Просьба принять заявление не является приставанием в оскорбительной форме. Он не обзывался, погоны не срывал, не дергал, не толкал и пальцем никого не тыкал», — прокомментировал «БГ» приговор правозащитник.
Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.
В прошлом году на Петрухина
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Сергея Петрухина признали виновным в мелком хулиганстве, но он «не обзывался и пальцем никого не тыкал».
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