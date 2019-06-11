ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестского блогера Сергея Петрухина опять оштрафовали. За что на этот раз?

12.06.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Бреста 11 июня признал блогера Сергея Петрухина виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 765 рублей, пишет «Брестская газета».


Сергей Петрухин на фото в центре

Петрухина задержали в Бресте 2 июня около 12.45 на перекрестке улиц Советской и Маяковского во время стрима, после того как он обратился к сотруднику милиции с просьбой принять заявление об административном правонарушении. Блогера доставили в Ленинский РОВД и до суда поместили в ИВС.

3 июня в суде Ленинского района Петрухин заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении ему адвоката. Судья удовлетворил их, блогер был освобожден из-под стражи.

Брестский правозащитник Владимир Величкин считает решение суда о признании Петрухина виновным в мелком хулиганстве неправомерным.

«Того, что ему (Петрухину — прим. авт.) вменяется, не происходило. Просьба принять заявление не является приставанием в оскорбительной форме. Он не обзывался, погоны не срывал, не дергал, не толкал и пальцем никого не тыкал», — прокомментировал «БГ» приговор правозащитник.

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.

В прошлом году на Петрухина завели уголовное дело за публичные клевету и оскорбление милиционеров. В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей) и расходы на адвоката. Гособвинитель просил для Петрухина два года «химии».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергея Петрухина признали виновным в мелком хулиганстве, но он «не обзывался и пальцем никого не тыкал».
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь поднялась на четыре позиции в рейтинге миролюбия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика