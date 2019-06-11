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Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде - и тот умер, изменили статью на более тяжкую
12.06.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парню, который в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва ударил после тренировки 16-летнего учащегося Андрей Дороховича — и подозревался в причинении смерти по неосторожности, изменили статью на более тяжкую. Об этом TUT.BY рассказала мама убитого подростка Инна Дорохович.
Сейчас 18-летнему Руслану грозит до 15 лет за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По словам мамы умершего мальчика, СК должен на днях передать документы по этому делу в прокуратуру, а судебные слушания могут начаться уже через 2−3 недели.
Напомним, уголовное дело по факту гибели 16-летнего спортсмена в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва
Во время следствия подтвердилась связь между смертью Дороховича и физическим воздействием со стороны подозреваемого. 18-летний парень не задерживался и находится под подпиской о невыезде.
Напомним, учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович
— Андрей был неконфликтным и спокойным человеком. Сам бы он первый никуда не полез. Что за разборка была, точно не знаю — знаю только, что ему «пробили фанеру» (удар в грудь. — Прим. TUT.BY) и он головой о батарею ударился, —
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СК должен на днях передать документы по этому делу в прокуратуру, а судебные слушания могут начаться уже через 2−3 недели.
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