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Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде - и тот умер, изменили статью на более тяжкую

12.06.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парню, который в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва ударил после тренировки 16-летнего учащегося Андрей Дороховича — и подозревался в причинении смерти по неосторожности, изменили статью на более тяжкую. Об этом TUT.BY рассказала мама убитого подростка Инна Дорохович.

Сейчас 18-летнему Руслану грозит до 15 лет за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По словам мамы умершего мальчика, СК должен на днях передать документы по этому делу в прокуратуру, а судебные слушания могут начаться уже через 2−3 недели.

Напомним, уголовное дело по факту гибели 16-летнего спортсмена в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва возбудили 12 апреля. Подозреваемый — 18-летний житель Лиды, нанесший в ходе конфликта удар Андрею Дороховичу, после которого тот умер. Мама погибшего парня говорит, что удара было три, от последнего, согласно экспертизе, и умер Андрей.

Во время следствия подтвердилась связь между смертью Дороховича и физическим воздействием со стороны подозреваемого. 18-летний парень не задерживался и находится под подпиской о невыезде.

Напомним, учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович умер после тренировки 1 апреля. Знакомые подростка говорили, что незадолго до несчастного случая между умершим парнем и еще одним учащимся возник конфликт.

— Андрей был неконфликтным и спокойным человеком. Сам бы он первый никуда не полез. Что за разборка была, точно не знаю — знаю только, что ему «пробили фанеру» (удар в грудь. — Прим. TUT.BY) и он головой о батарею ударился, — говорил один из знакомых мальчика.

 
 
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СК должен на днях передать документы по этому делу в прокуратуру, а судебные слушания могут начаться уже через 2−3 недели.
 
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