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В Бресте модернизировали здание городской больницы скорой медпомощи

12.06.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июня в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи открылась пристройка к приемному отделению, пишет газета «Заря».


Это новый трехэтажный корпус, где есть вся необходимая для обследования аппаратура. Удобный подвоз больных, возможность быстро продиагностировать их и оказать необходимую помощь оценили и сами медики.

На первом этаже пристройки располагаются пост медсестры, процедурная, смотровые, санпропускник, помещение для временного хранения вещей, кабинет стоматолога, комната персонала, инфекционный бокс, кабинеты старшей медсестры и заведующего приемным отделением.

На втором — кабинет управления МРТ, процедурная МРТ, техническая комната, процедурная компьютерной томографии, кабинет управления КТ, кабинет врача, лаборатория срочных анализов, помещение для приема и регистрации проб, кабинеты колоноскопии, эндоскопии и УЗИ, ординаторская диагностического отделения… Третий этаж — административный. Здесь же находится конференц-зал.

 
 
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Удобный подвоз больных, возможность быстро продиагностировать их и оказать необходимую помощь оценили и сами медики.
 
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