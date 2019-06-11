В Бресте модернизировали здание городской больницы скорой медпомощи

Источник материала: Tut.by

11 июня в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи открылась пристройка к приемному отделению, пишет газета «Заря».





Это новый трехэтажный корпус, где есть вся необходимая для обследования аппаратура. Удобный подвоз больных, возможность быстро продиагностировать их и оказать необходимую помощь оценили и сами медики.

На первом этаже пристройки располагаются пост медсестры, процедурная, смотровые, санпропускник, помещение для временного хранения вещей, кабинет стоматолога, комната персонала, инфекционный бокс, кабинеты старшей медсестры и заведующего приемным отделением.

На втором — кабинет управления МРТ, процедурная МРТ, техническая комната, процедурная компьютерной томографии, кабинет управления КТ, кабинет врача, лаборатория срочных анализов, помещение для приема и регистрации проб, кабинеты колоноскопии, эндоскопии и УЗИ, ординаторская диагностического отделения… Третий этаж — административный. Здесь же находится конференц-зал.