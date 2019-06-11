В 6 районах Гродненской области введены запреты на посещение лесов

Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов введены в 6 регионах Гродненской области, а также в 8 регионах Минской области, 13 регионах Гомельской области, а также в 4 районах в Могилевской области и в одном — в Брестской. Запрещается посещение лесов, а также въезд транспорта, за исключением служебного, сообщает Министерство лесного хозяйства.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Гродненской области под запретом оказались Вороновский, Лидский, Ивьевский, Ошмянский, Островецкий и Сморгонский районы.

Введение запрета на посещение лесов — временная мера, которая принимается в связи с установлением IV класса пожарной опасности, когда стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Кстати, сегодня, 12 июня, из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности — максимальная температура воздуха составит +28…+33°C.

В Гродно температура воздуха утром +23…+25°C, в разгар дня +31…+32°C, вечером +25…+27°C.