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Как в нас растут грибы? Рассказываем в картинках
12.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грибы живут в организме человека, до поры до времени не причиняя ему никакого вреда. Но в определенных ситуациях они становятся агрессивными и опасными. Среди кожных болезней грибки или микозы — одни из самых популярных. Какие бывают грибы и как они растут в нас — рассказываем в инфографике.
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Рассказываем, какой бывает грибок, как он появляется и как его предотвратить
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