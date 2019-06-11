Как в нас растут грибы? Рассказываем в картинках

Источник материала: Tut.by

Грибы живут в организме человека, до поры до времени не причиняя ему никакого вреда. Но в определенных ситуациях они становятся агрессивными и опасными. Среди кожных болезней грибки или микозы — одни из самых популярных. Какие бывают грибы и как они растут в нас — рассказываем в инфографике.











