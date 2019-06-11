Источник материала: Навiны Палесся



















11 июня православные верующие отмечают День Святителя Луки. В строящемся храме Святителя Луки г. Столина прошла праздничная божественная литургия с участием Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа Пинского и Лунинецкого и благочинного церквей Столинского округа отца Григория Кожановского, а также священников из разных приходов.

Много жителей и гостей райцентра прибило на праздник. В 8.30 минут состоялось освящение воды.

Прихожане имели возможность подать записки, помолиться о здоровье родных и близких, поклониться частичке мощей угодника Божия Святителя Луки.

Фото Светланы Мороз.