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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13-15 июня из-за жары
12.06.2019 09:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13-15 июня из-за жары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Аномально жаркая погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы будет сохраняться в Беларуси на этой неделе. Мы продлеваем штормовое предупреждение из-за жары на ближайшие трое суток, 13-15 июня. На большей части территории страны температура днем будет достигать 30-33 градусов. По югу Беларуси, в Гомельской и Брестской областях, столбик термометра будет подниматься и до 34 градусов. Это оранжевый уровень опасности. Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера. В связи с продолжительной жарой и отсутствием осадков повышается уровень пожарной опасности в лесах, будьте осторожны с огнем", - сказали в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов.-0-
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13-15 июня из-за жары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
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