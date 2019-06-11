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В городских электричках Минска (но не во всех) теперь можно расплатиться банковской картой - как в метро и трамвае
12.06.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городских электричках теперь можно расплатиться банковской картой. Такую услугу сегодня презентовали БелЖД и БПС-Сбербанк. TUT.BY посмотрел, как это работает.
Александр Казачок, замначальника пассажирской службы БелЖД рассказал, что пока платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск — Беларусь», «Минск — Михановичи» и «Минск — Городище». Проезд в пределах этого тарифного пояса стоит 90 копеек.
Внедрить эту возможность на остальных маршрутах городских линий обещают к концу года.
Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.
С 23 мая пассажиры трамвайного маршрута № 6 «Серебрянка — Зеленый Луг»
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В городских электричках Минска (но не во всех) теперь можно расплатиться банковской картой - как в метро и трамвае
Пока платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск - Беларусь», «Минск - Михановичи» и «Минск - Городище». Проезд в пределах...
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