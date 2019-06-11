В городских электричках Минска (но не во всех) теперь можно расплатиться банковской картой - как в метро и трамвае

Источник материала: Tut.by

В городских электричках теперь можно расплатиться банковской картой. Такую услугу сегодня презентовали БелЖД и БПС-Сбербанк. TUT.BY посмотрел, как это работает.





Александр Казачок, замначальника пассажирской службы БелЖД рассказал, что пока платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск — Беларусь», «Минск — Михановичи» и «Минск — Городище». Проезд в пределах этого тарифного пояса стоит 90 копеек.

Внедрить эту возможность на остальных маршрутах городских линий обещают к концу года.













Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.





С 23 мая пассажиры трамвайного маршрута № 6 «Серебрянка — Зеленый Луг» могут оплачивать проезд бесконтактной банковской картой или смартфоном. Раньше это стало возможным и в метро. Возможность таким образом платить за проезд планируют внедрить во всем наземном общественном транспорте Минска.