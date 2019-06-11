ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В городских электричках Минска (но не во всех) теперь можно расплатиться банковской картой - как в метро и трамвае

12.06.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В городских электричках теперь можно расплатиться банковской картой. Такую услугу сегодня презентовали БелЖД и БПС-Сбербанк. TUT.BY посмотрел, как это работает.


Александр Казачок, замначальника пассажирской службы БелЖД рассказал, что пока платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск — Беларусь», «Минск — Михановичи» и «Минск — Городище». Проезд в пределах этого тарифного пояса стоит 90 копеек.

Внедрить эту возможность на остальных маршрутах городских линий обещают к концу года.




Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.


С 23 мая пассажиры трамвайного маршрута № 6 «Серебрянка — Зеленый Луг» могут оплачивать проезд бесконтактной банковской картой или смартфоном. Раньше это стало возможным и в метро. Возможность таким образом платить за проезд планируют внедрить во всем наземном общественном транспорте Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск - Беларусь», «Минск - Михановичи» и «Минск - Городище». Проезд в пределах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13-15 июня из-за жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • шорты классика мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика