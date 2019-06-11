﻿ Спасал мать. В Буда-Кошелевском районе утонул мужчина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасал мать. В Буда-Кошелевском районе утонул мужчина

12.06.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 10 июня, в 22.45, на водоеме у поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района.

— Вечером 55-летняя женщина с 31-летним сыном шли мимо озера. В какой-то момент мать оступилась и упала в воду. Сын помог женщине выбраться из воды, но сам так и не смог выплыть, — рассказал газете «Авангард» начальник РОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун.

Из воды тело мужчины достали жители поселка. Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.
 
Новости дня
Новости общества
 
В городских электричках Минска (но не во всех) теперь можно расплатиться банковской картой - как в метро и трамвае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика