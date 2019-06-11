Спасал мать. В Буда-Кошелевском районе утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 10 июня, в 22.45, на водоеме у поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района.

— Вечером 55-летняя женщина с 31-летним сыном шли мимо озера. В какой-то момент мать оступилась и упала в воду. Сын помог женщине выбраться из воды, но сам так и не смог выплыть, — рассказал газете «Авангард» начальник РОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун.

Из воды тело мужчины достали жители поселка. Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.