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Спасал мать. В Буда-Кошелевском районе утонул мужчина
12.06.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла 10 июня, в 22.45, на водоеме у поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района.
— Вечером 55-летняя женщина с 31-летним сыном шли мимо озера. В какой-то момент мать оступилась и упала в воду. Сын помог женщине выбраться из воды, но сам так и не смог выплыть, —
Из воды тело мужчины достали жители поселка. Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.
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Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.
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