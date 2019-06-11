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Только грамотно спланированное зарыбление повысит продуктивность водоёма
12.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вернуться домой с хорошим уловом – мечта каждого рыбака-любителя. Для этого ежегодно белорусские водоемы зарыбляются различными видами.
В обосновании прописано, какие виды рыб и в каких количествах можно вселять с учетом кормовых возможностей водоема, установлены требования к технологии зарыбления – сроки, плотность вселения рыбы, возрастная категория (сеголеток, двухлеток, личинка) и т.д. Обязательным является и наличие ветеринарного документа на вселяемую рыбу, иначе можно занести инфекцию.
Функция по зарыблению рыболовных угодий фонда запаса (не переданных в аренду или пользование) возложена на местные органы власти.
О предстоящем зарыблении необходимо заранее уведомить территориальное подразделение Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
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