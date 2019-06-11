Только грамотно спланированное зарыбление повысит продуктивность водоёма

Источник материала: Полесская правда

Вернуться домой с хорошим уловом – мечта каждого рыбака-любителя. Для этого ежегодно белорусские водоемы зарыбляются различными видами.



Как подчеркнули специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, этот процесс не должен носить стихийный характер, так как каждый водный объект – отдельная экосистема.

Любое зарыбление должно производиться в соответствии с рыбоводно-биологическим или биологическим обоснованием на зарыбление, разработанным для конкретного озера или реки и одобренным госэкспертизой.

В обосновании прописано, какие виды рыб и в каких количествах можно вселять с учетом кормовых возможностей водоема, установлены требования к технологии зарыбления – сроки, плотность вселения рыбы, возрастная категория (сеголеток, двухлеток, личинка) и т.д. Обязательным является и наличие ветеринарного документа на вселяемую рыбу, иначе можно занести инфекцию.





С помощью грамотно спланированного зарыбления удается не только повысить продуктивность водоема, но и провести его биологическую мелиорацию, добиться улучшения качественного состава уловов, восстановить численность редких видов рыб.

Функция по зарыблению рыболовных угодий фонда запаса (не переданных в аренду или пользование) возложена на местные органы власти.

Инициативным гражданам, желающим зарыбить какой-либо водоем за собственные средства, специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира рекомендуют делать это в сотрудничестве с райисполкомами, которые могли бы обеспечить подготовительный процесс – заказать разработку обоснования и проведение госэкспертизы.

О предстоящем зарыблении необходимо заранее уведомить территориальное подразделение Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.